حشود من الزوار في معرض جيم إكسبو 2026

نجح معرض جيم إكسبو 2026، الذي أسدل الستار على فعالياته أمس، في استقطاب أعداد كبيرة من الزوار من مختلف الأعمار، إذ شهد مركز دبي التجاري العالمي أجواء حافلة بالأنشطة والتجارب التفاعلية، التي جمعت عشاق الألعاب والرياضات الإلكترونية والترفيه الرقمي تحت سقف واحد.

وبعد الانطلاقة القوية التي شهدها الحدث، الجمعة الماضية، استمرت الأجواء المفعمة بالحماسة طوال أيامه، إذ استقبلت قاعات المعارض (5) و(6) و(7) و(8) في مركز دبي التجاري العالمي، العائلات والأطفال واللاعبين، للاستمتاع بمجموعة واسعة من تجارب الألعاب، وعروض الكوسبلاي، ومنافسات الرياضات الإلكترونية، والأنشطة الترفيهية الغامرة، إلى جانب فرصة المشاركة في البطولات المباشرة التي أقيمت على مدار المعرض.

ومنح المعرض كل ضيف زيارة مليئة بتجارب لا تُحصى وأنشطة مصممة لتلائم أذواق جميع أفراد الأسرة. وتجاوزت المزايا في المعرض حدود المتعة والترفيه، وسط برنامج غني بالتجارب التفاعلية والترفيهية الغامرة، إذ أتاح للزوار فرصة استكشاف أحدث تقنيات الألعاب والإصدارات الجديدة، والتعرّف إلى شخصيات بارزة إقليمياً وعالمياً في هذا المجال، والمشاركة في بطولات الرياضات الرقمية ومسابقات التنكر.

وجمع معرض جيم إكسبو بين عالم الألعاب والرياضات الرقمية وثقافة البوب، في تجربة متكاملة تقدم مزيجاً حيوياً من الترفيه المباشر والتجارب التفاعلية المناسبة للجميع.