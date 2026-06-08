رئيسة اللجنة الألمانية لـ «اليونسكو»: التراث يروي قصة الإنسانية

دعت رئيسة اللجنة الألمانية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، الدكتورة ماريا بومر، إلى حماية المواقع الثقافية المهمة والحفاظ عليها، وسط اضطرابات متزايدة في جميع أنحاء العالم.

وقالت إن «مواقع التراث العالمي في جميع أنحاء العالم تتعرض لضغوط متزايدة من الحروب، وتغير المناخ وتهديدات أخرى»، وأضافت: «هذا ما جعل من المهم للغاية زيادة الوعي بالأهمية الكبيرة لهذه المواقع. يروي التراث العالمي قصة إنسانية، ويُظهر تنوع تراثنا الثقافي والطبيعي، وهو يخص جميع الناس».

وهناك أكثر من 1200 موقع للتراث العالمي لـ«اليونسكو» في 170 دولة في جميع أنحاء العالم، 55 منها في ألمانيا.

ووجهت الدكتورة ماريا بومر نداء لصون هذه المواقع التي لا تُعوَّض، معتبرة أن ذلك مسؤولية جماعية تقع على عاتق البشرية جمعاء، مشددة على ضرورة تسليط الضوء على دور مواقع التراث كمحطات أساسية للتعلم، وتعزيز التنمية المجتمعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.