مسلسل «مدينة النجوم» يقلب تاريخ الفضاء رأساً على عقب

يستخدم مسلسل «مدينة النجوم» التلفزيوني الأميركي، المكون من ثماني حلقات، والذي بُثت أولى حلقاته على منصة «أبل تي في» حسب الطلب، في 29 مايو الماضي، مركز تدريب روّاد الفضاء السوفييتي الحقيقي، الذي يقع بالقرب من موسكو، كخلفية لأحداث درامية مثيرة مملوءة بالمؤامرات والتراجيديا، وقمع الـ«كيه جي بي».

وتقع «مدينة النجوم» على بُعد نحو 40 كيلومتراً من العاصمة الروسية، ولاتزال مكاناً يكتنفه الغموض حتى يومنا هذا، واستوحى صُنّاع المسلسل عملهم من الإنجازات الحقيقية لبرنامج الفضاء السوفييتي، الذي تمكّن من إرسال أول إنسان إلى الفضاء، إلا أن كاتبَي المسلسل، بن نيديفي ومات وولبرت، يقلبان تاريخ الفضاء رأساً على عقب في عالم خيالي، من خلال عناصر تكون في بعض الأحيان غريبة.

ولا تتم رواية قصتهما المبتكرة - التي تدور حول رائد فضاء يهبط على سطح القمر، مع وجود بعض أوجه التشابه مع المسلسل الأصلي - من منظور أميركي، وإنما من منظور سوفييتي، مع اهتمام كبير بالتفاصيل، وتم تصوير مشاهد الحلقات، التي تبلغ مدتها نحو ساعة، في ليتوانيا، التي كانت في يوم من الأيام جزءاً من الاتحاد السوفييتي.

ويعمل مكان تصوير الأحداث على الدفع بالمُشاهد نحو أجواء الاتحاد السوفييتي خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، وفي ذلك الوقت لم تكن موسكو الحقيقية تعمل على إرسال أي إنسان إلى القمر، لكنها حققت إنجازات قياسية متتالية في معركة الأنظمة خلال الحرب الباردة، ما أدى إلى إحباط واشنطن، كما يُظهر مسلسل «مدينة النجوم» الجانب المظلم لتلك الانتصارات الكثيرة.