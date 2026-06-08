اختصاصــي ألماني يُحذّر من سماعات تُغطي الأذن بالكامل

أوصى اختصاصي الأنف والأذن والحنجرة، الألماني البروفيسور توماس دايتمر، الأشخاص الذين يميلون إلى الإصابة بالتهاب قناة الأذن، بالابتعاد عن سماعة الرأس من نوع Over-Ear، لأنها تُعزّز فرص حدوث الالتهاب.

وعلّل ذلك بأن وسادات هذه السماعات تُغطي الأذن بالكامل، وهو ما يجعل قناة الأذن دافئة ورطبة بشكل متزايد، ما يُتيح للبكتيريا فرصة التكاثر، ويُعزّز حدوث الالتهاب، وأضاف البروفيسور دايتمر أن سماعات الرأس من نوع On-Ear تُعدّ أصغر حجماً من سماعات الرأس التي تُغطي الأذن بالكامل، ما يجعلها أكثر أماناً من هذه الناحية، إذ تُوضع على الجزء الخارجي من الأذن، ما يسمح بتدفق هواء أفضل، وينطبق الأمر نفسه على سماعات الرأس من نوع In-Ear، التي تُثبت بشكل فضفاض نسبياً، في حين يختلف الأمر مع سماعات الأذن الداخلية ذات الأطراف المصنوعة من السيليكون التي تُثبّت بإحكام داخل الأذن، حيث يُشكّل ذلك بيئة رطبة، ما يزيد من احتمالية الالتهاب، وفي حال حدوث مشكلات فإنه ينبغي تقليل مدة الاستخدام وتهوية الأذن.