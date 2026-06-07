أسباب وفاة الأسطورة "هولك هوغان".. شرطة فلوريدا تحسم الجدل

أصدرت مديرية شرطة مدينة "كليرووتر" بولاية فلوريدا الأميركية، تقريرها النهائي الشامل بشأن وفاة أسطورة المصارعة الحرة العالمية "تيري بوليا"، الشهير عالمياً باسم "هولك هوغان"، حاسمةً بذلك الجدل ومغلقةً ملف التحقيقات في رحيله المفاجئ في يوليو 2025 عن عمر ناهز 71 عاماً. ووفقاً لشبكة "إن بي سي نيوز"، جاء في التقرير، الذي استند إلى نتائج تشريح طبي مستقل، أن الوفاة نتجت "حصرياً عن مرض طبيعي قاهر"، مؤكداً عدم وجود أي مؤشرات لشبهة جنائية، أو إصابات جسدية، أو تأثير لسموم أسهمت في وفاته.

كواليس اللحظات الأخيرة

تضمن التقرير المكون من نحو 70 صفحة من التفاصيل الدقيقة والمأساوية عن اللحظات الأخيرة في حياة مؤسس ظاهرة "الهولكامانيا"، حيث كشفت الوثائق الرسمية عن التسجيل الصوتي لمكالمة الطوارئ (911) التي أجرتها زوجته، سكاي ديلي هوغان، وهي تقول بنبرة ذعر: "زوجي.. يبدو أنه لا يتنفس".

تلقت الشرطة بلاغاً عن تعرض هوغان لسكتة قلبية في تمام الساعة 9:51 صباحاً يوم 24 يوليو من العام الماضي في منزله بشارع "إلدورادو".

وأكدت المساعدة الصحية المنزلية، دانا سوينتون، أنها رفقة زوجة هوغان والمعالج المهني، جاستن مكامي، حاولوا إجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) للنجم الراحل قبل وصول فرق الإطفاء، إلا أنه أُعلن عن وفاته رسمياً في المستشفى المحلي عند الساعة 11:17 صباحاً.

معاناة صامتة خلف القناع الأسطوري

سلط التقرير الضوء على الوضع الصحي الحرج الذي كان يعاني منه هوغان بعيداً عن أضواء الحلبات، حيث أدلى معالجه ومقربوه بإفادات تكشف حجم الإنهاك الجسدي للراحل.

وقال جاستن مكامي: "صحة السيد بوليا كانت سيئة للغاية منذ خضوعه للعملية الجراحية الأخيرة.. لقد خضع لما يقرب من 20 إلى 30 جراحة مختلفة في الركبة، الورك، والظهر على مدار مسيرته الحافلة".

من جانبها، أوضحت زوجته للمحققين أن هوغان خضع لعملية دمج فقرات في الرقبة قبل نحو 6 أسابيع من وفاته، كما خضع لعملية جراحية في القلب مسبقاً، وكان قد شُخّص بمرض سرطان الدم الليمفاوي المزمن (اللوكيميا)، وتلقى جولة علاج كيميائي قبل رحيله بأسبوع واحد.