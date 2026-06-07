"شات جي بي تي" أسرع تطبيق في العالم يصل لمليار مستخدم نشط شهريًا

تجاوز تطبيق روبوت الدردشة "شات جي بي تي" التابع لشركة أوبن إيه.آي حاجز المليار مستخدم نشط شهريا على مستوى العالم، ليصبح أسرع تطبيق على الإطلاق في بلوغ هذا الرقم.

ويأتي هذا الرقم القياسي الذي أوردته شركة سنسور تاور المتخصصة في تحليلات السوق وسط منافسة متزايدة بين شركتي أنثروبيك وأوبن إيه آي للسيطرة على سوق الذكاء الاصطناعي التي تشهد توسعًا سريعًا.

وقالت "سنسورتاور" إن "شات جي بي تي" وصل إلى مليار مستخدم نشط شهريًا في مايو، بعد نحو ثلاث سنوات من إطلاقه، متجاوزًا الوتيرة التي حددتها تطبيقات مثل غوغل مابس وتيك توك وإنستغرام ويوتيوب، بحسب "رويترز".

وقالت الشركة إن مستخدمي "شات جي بي تي" في الولايات المتحدة الذين قاموا بتحميل تطبيق كلود من "أنثروبيك" في الربع الأول من 2026 قضوا وقتًا أقل 5% على "شات جي بي تي" بعد شهر من التحميل عن متوسط استخدامهم في الأشهر الثمانية السابقة.

وقدمت "أنثروبيك" طلبًا سريًا للاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة يوم الاثنين، في حين أفادت رويترز بأن "أوبن إيه آي" تستعد أيضًا لتقديم طلب للطرح العام الأولي في الأسابيع المقبلة.

وتشير بيانات "سنسور تاور" إلى أن عدد مستخدمي روبوت الدردشة "كلود" -التابع لأنثروبيك- النشطين شهريًا على مستوى العالم بلغ 56 مليونًا حتى الربع الثاني من العام الحالي، في حين تجاوزت نسبة نمو عدد مستخدميه النشطين شهريًا على أساس سنوي البالغة 640% تقريبًا نسبة نمو مستخدمي "شات جي بي تي" عند 62%.