أحمد سعد بعد إطلالته الغريبة: «اللوم مبيأثرش معايا خالص.. أنا مبعملش حاجة حرام»

أثار الفنان المصري أحمد سعد حالة واسعة من الجدل بعد ظهوره بإطلالة غير تقليدية اعتمد خلالها على الحُلي، وهو ما برره في أحدث تصريحاته.

وقال الفنان أحمد سعد خلال تصريحات تلفزيونية إن تعليقات الجمهور لا تزعجه، موضحًا: «اللوم مبيأثرش معايا خالص.. الناس كلامها كتر عليا أوي، وكلامهم مبيشغلنيش ولا بيضايقني».

وأضاف: «الناس بتحب تشوف الحاجات الغريبة عشان تتكلم عليها، ولما بلبس بدلة محدش بيقولي الله إيه البدلة الحلوة دي، لكن أول ما أعمل حاجة مختلفة الكل يتكلم».

كما علّق على اتهامه بالتشبه بالنساء بسبب إطلالته الأخيرة، قائلاً: «مبعملش حاجة حرام، وأهم حاجة ميكونش ليها علاقة بالدين.. وأنا مش متشبه بالنساء لأن مفيش ستات عندها دقن».

وعلى جانب آخر، يواصل أحمد سعد نشاطه الفني بعد طرح «الألبوم الفرفوش»، الذي يضم مجموعة من الأغاني الجديدة، إلى جانب استعداده لتقديم عدة ألبومات متنوعة خلال الفترة المقبلة، تتنوع بين الدراما والموسيقى الراقصة والطابع الكلاسيكي والأوركسترالي.