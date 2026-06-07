النحل يفاجىء العلماء: يفهم ويفكّر ويتذكر .. وقادر على حلّ مشكلاته بنفسه

كشفت دراسة علمية جديدة أن النحل الطنان قادر على استخدام أدوات لحل مشكلات معقدة نسبياً، في اكتشاف يضيف الحشرات إلى قائمة محدودة من الكائنات المعروفة بامتلاكها قدرات على التفكير المرن وحل المشكلات بصورة غير مألوفة.

فقد بينت الدراسة التي نشرت في دورية Science أن النحل نجح في اجتياز نسخة معدلة من تجربة شهيرة عُرفت قبل نحو قرن باسم "مشكلة الصندوق والموزة"، والتي استخدمت آنذاك لإثبات قدرة الشمبانزي على ابتكار حلول للوصول إلى الطعام.

وخلال التجربة، درب الباحثون مجموعة من النحل على ربط زهرة صناعية زرقاء بمكافأة من الماء المحلى بالسكر. وبعد ذلك نقلت الزهرة إلى سقف حجرة شفافة بحيث أصبحت بعيدة عن متناول النحل.

وللوصول إليها، كان على النحل دفع كرة صغيرة من مادة البوليسترين إلى الموقع الصحيح أسفل الزهرة ثم الصعود فوقها للوصول إلى المكافأة، وهي سلسلة من السلوكيات لم يتدرب عليها مسبقاً. وأظهرت النتائج أن 75% من النحل تمكن من حل المشكلة بنجاح في النسخة الأساسية من الاختبار.

وفي السياق، قال الدكتور أولي لوكولا، الباحث في علم السلوك الحيواني بجامعة أولو الفنلندية والمشرف على الدراسة، إن هذه التجربة تمثل النسخة الحشرية من اختبار "الصندوق والموزة" الكلاسيكي، موضحاً أن النتيجة تكمن في إدراك النحل أن بإمكانه تحريك جسم واستخدامه كأداة للوصول إلى هدف غير متاح مباشرة.

وللتأكد من أن النجاح لم يكن مجرد مصادفة، صمم العلماء نسخة أكثر تعقيداً من التجربة. فبعد السماح للنحل برؤية مكان الزهرة، أطفئت الإشارات البصرية التي تمكنه من رؤيتها مباشرة، وأصبح عليه تذكر موقعها ثم تحريك الكرة إلى المكان الصحيح اعتماداً على ذاكرته فقط.

فيما نجحت 23 نحلة من أصل 30 في إتمام المهمة، ما اعتبره الباحثون دليلاً إضافياً على امتلاك النحل قدرات معرفية أكثر تعقيداً مما كان يُعتقد سابقاً.

هذا وأكد الباحثون أنهم لا يدّعون أن النحل يفكر بالطريقة نفسها التي يفكر بها الإنسان، لكن النتائج تشير إلى أن الأدمغة الصغيرة جداً يمكنها إنتاج حلول مرنة لمشكلات جديدة.

من جانبه، قال البروفيسور لارس شيتكا، المتخصص في سلوك الحشرات بجامعة كوين ماري في لندن ومؤلف كتاب "عقل النحلة"، إن هذه النتائج تمثل أوضح دليل حتى الآن على امتلاك النحل نوعاً من الفهم لطبيعة المشكلة التي يواجهها.

كما أضاف أن الاعتقاد السائد يربط الذكاء دائماً بحجم الدماغ، إلا أن النحل يقدم مثالاً لافتاً على مقدار الذكاء الذي يمكن أن توفره أجهزة عصبية صغيرة للغاية.

وتنضم هذه النتائج إلى سلسلة دراسات سابقة أظهرت أن النحل قادر على العدّ والتعلم والتعرف إلى الأنماط والتعامل مع الأجسام بطرق معقدة، ما يعزز النظرة العلمية المتزايدة إلى أن الحشرات تمتلك قدرات معرفية تفوق بكثير ما كان يُعتقد في السابق.