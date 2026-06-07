من الأخطبوط الشهير إلى الفيل والزرافة .. حيوانات تتنبأ بنتائج المونديال

لا تزال ظاهرة الحيوانات التي تتوقع نتائج المباريات في كرة القدم تطفو إلى السطح مع كل مونديال. فبعد الأخطبوط الشهير بول الذي شغل العالم وظهر خلال مونديال 2010، والجمل شاهين الذي اشتهر في الشرق الأوسط، أطل فيلان من المكسيك لتوقع نتائج مباريات كأس العالم 2026

فقد سار الفيلان ببطء عبر ملعب كرة قدم مؤقت في حديقة حيوانات غوادالاخارا في المكسيك، في محاولة طريفة للتنبؤ بنتيجة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026.

وكان الحيوانان أمام خيارين: إما أكل العشب على الجانب الذي يحمل العلم المكسيكي، أو اختيار المساحة الخضراء في الجهة المقابلة والتي تحمل علم جنوب أفريقيا.

فيما دعم اختيارهما السريع التوقع بأن المكسيك ستفوز في المباراة المنتظرة في افتتاح المونديال في 11 يونيو المقبل، في تجربة مشابهة لتجربة الأخطبوط الشهير "بول" في جنوب أفريقيا عام 2010، وفق ما نقلت فرانس برس.

بعد ذلك، أتى دور الغوريلا، إذ قُدّمت للغوريلا تشينشي وفاوستينا علبتا "بينياتا" على شكل قمصان لاعبين - إحداهما لمنتخب إسبانيا والثانية لمنتخب أوروغواي.

لينقض أحد القردين الضخمين فجأة على قميص منتخب أوروغواي، في إشارة إلى توقعه فوز هذا المنتخب في المباراة التي ستُجرى في 26 يونيو.

كما توقع أحد الفهود أيضاً فوز كوريا الجنوبية على جمهورية التشيك، بينما تنبأت ست زرافات بفوز جمهورية الكونغو الديمقراطية على كولومبيا.

فهل ستصيب توقعات تلك الحيوانات في خضم حمى المونديال التي ستضرب العالم هذا الشهر؟