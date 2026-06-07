إندونيسي يقتل جاره لأنه ظلّ يسأله "لماذا لم تتزوج حتى الآن؟"

تداولت مواقع التواصل قصة صادمة من إندونيسيا عن رجل أقدم على قتل جاره بعد تكرار سؤاله له: “لماذا لم تتزوج حتى الآن؟”

وأثارت القصة التي وقعت في منطقة شمال سومطرة جدلًا واسعًا، في الوقت الذي كشفت التحقيقات الرسمية أن الأمر لم يكن بسبب سؤال واحد فقط كما انتشر، بل نتيجة خلافات متراكمة وتوتر سابق بين الجارين، لكن السؤال المتكرر كان القشة التي قصمت ظهر العلاقة بين الجارين اللدودين.

وبحسب الشرطة، كان هناك احتكاك متكرر بين الطرفين، وتبادل كلمات استفزازية، قبل أن يتصاعد الموقف إلى شجار انتهى بحادثة عنف مأساوية.

واعترف المتهم بالاعتداء، لكن السلطات أوضحت أن القصة المتداولة على الإنترنت مبسطة جدًا مقارنة بواقع القضية الحقيقي، الذي تداخلت فيه عوامل شخصية وسلوكية مختلفة.

فيما رأى البعض أن القصة أعادت تسليط الضوء على نقطة مهمة في علم النفس الاجتماعي وهي أن بعض الكلمات التي تبدو “عادية” قد تتحول إلى شرارة توتر إذا تكررت داخل علاقة مليئة بالضغط أو الاستفزاز.