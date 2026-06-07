أستراليا تصادر أكثر من 100 ألف صرصور حيّ .. وتحكم عليها بالإعدام

صادرت السلطات الأسترالية، يوم الجمعة، أكثر من 100 ألف صرصور حيّ، يُحظر اقتناؤها في أستراليا، من مُربٍّ واحد، في أكبر عملية ضبط للحشرات اللافقارية الغريبة في تاريخ البلاد. وقد صودرت هذه الكمية من صراصير مدغشقر الهادرة وصراصير دوبيا، التي تُقدّر قيمتها بـ 200 ألف دولار أسترالي (142 ألف دولار أمريكي)، من مُربٍّ تجاريّ في مدينة باثورست بولاية نيو ساوث ويلز، وفقًا لوزارة التغير المناخي والطاقة والبيئة والمياه الأسترالية. ويُعدّ صرصور مدغشقر الهادر من أكبر أنواع الصراصير في العالم، إذ يتراوح طوله بين 5 و8 سنتيمترات. وأظهرت صورٌ نشرتها الوزارة حشرةً لافقاريةً لامعةً بنية اللون، أكبر من إصبع الإنسان.

وصرحت ستيفاني ليسر، صائدة الثعابين في باثورست، لهيئة الإذاعة الأسترالية، بأن الأنواع الغريبة الأكبر حجماً تُباع على الأرجح كغذاء اقتصادي للزواحف، لأن حجمها الكبير يقلل الحاجة إلى الحشرات. وحثّ المسؤولون أصحاب الحيوانات الأليفة على البحث عن صراصير الليل أو صراصير الخشب لإطعام سحاليّهم بدلاً من ذلك.

ويُحظر استيراد كل من صراصير مدغشقر الهادرة وصراصير دوبيا إلى أستراليا. ولا يُسمح قانوناً بحيازتها أو تربيتها أو بيعها بغض النظر عن طريقة الحصول عليها، وفقاً لبيان صادر عن الوزارة. وتفرض أستراليا ضوابط أمن بيولوجي صارمة على حدودها لحماية قطاعي الزراعة والبستنة والحياة البرية المحلية من تفشي الآفات. ويُعاقب من يُهرّب مواد حيوانية أو حشرية أو نباتية غير مُصرّح عنها أو غير قانونية بغرامات باهظة.

وأضاف البيان أن الصراصير الغريبة "لم تخضع لتقييم المخاطر البيئية"، وقد تنشر الأمراض أو تُلحق الضرر بالحياة البرية المحلية. وحذّر المسؤولون من ملاحقة من تضبط بحوزته اللافقاريات.

وقال متحدث رسمي إنه لم تُوجّه أي تهم لمربي الصراصير في باثورست. وأضافت الوزارة أنه سيتم إعدام الصراصير المضبوطة.