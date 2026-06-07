محميات دبي.. مدينة ناطحات السحاب لا تفرط في كنوز الطبيعة

بالتزامن مع يوم البيئة العالمي، الذي يحتفل به العالم في الخامس من يونيو، تبدو محميات دبي أكثر من مجرد مناطق خضراء أو مواقع سياحية؛ إنها استثمار طويل الأمد في مستقبل البيئة، ورسالة مفادها أن حماية الطبيعة يمكن أن تسير جنباً إلى جنب مع التنمية والازدهار.

وعلى الرغم من الصورة الذهنية السائدة عن دبي باعتبارها مدينة ناطحات سحاب ومشاريع عمرانية ضخمة، فإن ما يقرب من ثلث مساحة الإمارة أصبح اليوم ضمن منظومة من المناطق المحمية التي تهدف إلى حماية الحياة الفطرية والأنظمة البيئية الصحراوية والساحلية والجبلية. وتضم هذه المنظومة محميات رئيسة تشكل شبكة متكاملة للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

وفي يوم البيئة العالمي، الذي يعد أكبر مناسبة دولية للتوعية البيئية والعمل المناخي، تبرز محميات دبي الطبيعية كنموذج إقليمي يجمع بين التنمية الحضرية السريعة والحفاظ على النظم البيئية والتنوع الحيوي. ويكتسب هذا الدور أهمية خاصة في وقت تتزايد فيه التحذيرات العالمية من فقدان الموائل الطبيعية وتراجع أعداد الأنواع البرية وتفاقم آثار التغير المناخي.

رأس الخور

قد تبدو فكرة وجود محمية طبيعية عالمية الأهمية في قلب مدينة تعج بالأبراج والطرق السريعة أمراً غير مألوف، لكن محمية رأس الخور للحياة الفطرية تمثل واحدة من أكثر التجارب البيئية تميزاً على مستوى العالم، فعلى بعد دقائق فقط من وسط دبي، تمتد شبكة من الأراضي الرطبة والسبخات والمسطحات المائية التي تحولت إلى محطة رئيسة للطيور المهاجرة القادمة من آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وتكتسب المحمية أهمية استثنائية بسبب موقعها على أحد أهم مسارات هجرة الطيور في العالم، ما يجعلها ملاذاً موسمياً لعشرات الآلاف من الطيور سنوياً. وبينما أصبحت أسراب طيور النحام الكبير (الفلامنغو) الصورة الأشهر للمحمية، فإنها تحتضن أيضاً أنواعاً عديدة من مالك الحزين والصقور والبط البري وغيرها من الطيور التي تعتمد على هذه الأراضي الرطبة للاستراحة والتغذية خلال رحلاتها الطويلة.

وتقدم رأس الخور مثالاً حياً على قدرة المدن الحديثة على الحفاظ على النظم البيئية الحساسة إذا ما توافرت الإرادة والتخطيط العلمي، وهو ما جعلها نموذجاً عالمياً في مجال التعايش بين التنمية الحضرية والحفاظ على الطبيعة.

المرموم

في الطرف الآخر من المشهد البيئي، تمتد محمية المرموم الصحراوية على مساحة شاسعة تجعلها أكبر منطقة محمية في دبي، حيث تكشف وجهاً مختلفاً للصحراء بعيداً عن الصورة التقليدية التي تختزلها في الكثبان الرملية فقط، فالمرموم عبارة عن نظام بيئي متكامل يضم سهولاً صحراوية وكثباناً وبحيرات ومناطق رعوية طبيعية، ما أوجد بيئة مناسبة لعودة العديد من الأنواع البرية إلى موائلها الأصلية. وتعيش في المحمية قطعان من المها العربي وغزلان الريم والثعالب الصحراوية، إلى جانب مئات الأنواع من الطيور المقيمة والمهاجرة.

كما لعبت بحيرات المرموم دوراً محورياً في تعزيز التنوع البيولوجي داخل المنطقة، إذ تحولت إلى نقاط جذب للطيور المائية وأسهمت في خلق موائل جديدة داخل البيئة الصحراوية، لذا أصبحت المحمية وجهة مهمة للباحثين وعشاق مراقبة الطيور والتصوير البيئي، فضلاً عن دورها في نشر ثقافة السياحة المستدامة.

نموذج فريد

إذا كانت بعض المحميات تركز على الحماية فقط، فإن محمية دبي الصحراوية تمثل نموذجاً لبرامج الاستعادة البيئية وإعادة تأهيل الأنواع المهددة، فقد أنشئت المحمية في وقت كانت فيه بعض الحيوانات الصحراوية، وعلى رأسها المها العربي، تواجه ضغوطاً كبيرة نتيجة الصيد وفقدان الموائل الطبيعية.

ومن خلال برامج علمية طويلة الأمد، نجحت المحمية في توفير بيئة آمنة ساعدت على استعادة أعداد المها العربي، الذي يعد أحد أهم الرموز البيئية في شبه الجزيرة العربية. واليوم يمكن مشاهدة هذه الحيوانات وهي تتجول بحرية بين الكثبان الرملية، في مشهد كان من الصعب تخيله قبل عقود قليلة. ولا تقتصر أهمية المحمية على المها العربي، بل تشمل أيضاً حماية الغزلان والثعالب والقطط البرية وأنواع عديدة من الطيور والزواحف، ما جعلها أحد أبرز مواقع الحفاظ على الحياة الفطرية في المنطقة.

حتا

وبعيداً عن البيئات الساحلية والصحراوية، تكشف محمية حتا الجبلية عن تنوع طبيعي مختلف تماماً، فالجبال والوديان الصخرية التي تشكل المشهد الطبيعي للمنطقة توفر موطناً لأنواع نباتية وحيوانية لا يمكن العثور عليها في البيئات الصحراوية المفتوحة.

وتكتسب المحمية أهمية خاصة بسبب دورها في حماية النظم البيئية الجبلية التي تعد من أكثر البيئات حساسية للتغيرات المناخية، كما تمثل خزانات طبيعية للمياه ومناطق مهمة للحفاظ على الغطاء النباتي المحلي، ما يجعلها ركناً أساسياً ضمن استراتيجية دبي للتنوع البيولوجي.

«غاف نزوى»

من بين جميع عناصر البيئة الإماراتية، تحظى شجرة الغاف بمكانة استثنائية؛ فهي ليست مجرد نبات صحراوي قادر على تحمل الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة، بل تمثل جزءاً من الذاكرة الثقافية والاجتماعية لسكان المنطقة.

ولهذا أنشئت محمية غاف نزوى لحماية هذه الأشجار والمحافظة على النظام البيئي الذي توفره، إذ تشكل الغاف مظلة طبيعية للكثير من الكائنات الحية وتساعد على تثبيت التربة وتقليل آثار التصحر. وفي ظل التحديات البيئية العالمية، أصبحت حماية الغاف رمزاً لجهود الحفاظ على التراث الطبيعي المحلي وتعزيز مفهوم الاستدامة في البيئات الجافة.

. محمية رأس الخور تكتسب أهمية استثنائية بسبب موقعها على أحد أهم مسارات هجرة الطيور في العالم، ما يجعلها ملاذاً موسمياً لعشرات الآلاف من الطيور سنوياً.