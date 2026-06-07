منظمة بيئية تنتقد إدارة النفايات في مهرجانات ألمانية

انتقدت منظمة المساعدة البيئية الألمانية (دي يو إتش) مفاهيم إدارة النفايات المعتمدة في كبرى الفعاليات الموسيقية بألمانيا، مطالبة بتوسيع استخدام الأنظمة متعددة الاستخدام، وتحسين فرز النفايات، واعتماد حلول صحية أكثر استدامة.

وأوضحت المنظمة أن هذه المطالب جاءت بعد استطلاع شمل 10 من أكبر المهرجانات الموسيقية في ألمانيا.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، باربارا ميتس: «ينبغي أن تكون المهرجانات مناسبة للمتعة، لكنها يجب ألا تتحول إلى حالة استثنائية بالنسبة للبيئة»، مضيفة أن العديد من الاحتفالات الشعبية والفعاليات الكبرى أثبتت أن الاستخدام الكامل للعبوات متعددة الاستخدام والفرز المنهجي للنفايات أمران قابلان للتطبيق.

وخلال الفترة بين ديسمبر 2025 وفبراير 2026، استطلعت المنظمة آراء مهرجانات عدة بشأن إدارة النفايات لديها.

ووجهت انتقادات خاصة لما اعتبرته استخداماً مرتفعاً للعبوات أحادية الاستخدام في بعض المهرجانات.

وطالبت المنظمة القائمين على المهرجانات بالتحوّل الكامل إلى العبوات متعددة الاستخدام للمشروبات والأطعمة، إلى جانب تطبيق فرز صارم للنفايات في مواقع المهرجانات ومناطق التخييم، والتوسّع في استخدام مراحيض التسميد أو المراحيض الجافة ذات الفصل.