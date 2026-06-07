مختصون: أصحاب الحساسية يحتاجون كريماً خاصاً للوقاية من الشمس

أوصت الجمعية الألمانية للحساسية والربو الأشخاص الذين يعانون حساسية تلامسية بكريم خاص للوقاية من الشمس، وذلك لتجنب حدوث استجابات تحسسية لديهم بفعل بعض مكونات الكريم.

وأوضحت أن هناك نوعين من الواقي الشمسي، هما: مرشحات الأشعة فوق البنفسجية المعدنية الفيزيائية (غير قابلة للذوبان)، ومرشحات الأشعة فوق البنفسجية العضوية الكيميائية (قابلة للذوبان).

ويُنصح مرضى الحساسية باختيار واقي الشمس المعدني؛ لأنه عادةً ما يكون أكثر تحملاً، فهو يحتوي على جزيئات دقيقة تعكس ضوء الشمس كمرآة، ما يحمي البشرة. ومن أمثلتها ثاني أكسيد التيتانيوم وأكسيد الزنك.

أما واقي الشمس العضوي، فيعمل من خلال تفاعل كيميائي؛ إذ تساعد جزيئاته على تحييد الأشعة فوق البنفسجية. وتمتص هذه الجزيئات الأشعة فوق البنفسجية، ثم تعيد إطلاقها على شكل إشعاع حراري ذي طاقة أقل وطول موجي أطول، أحد مكوناته الفعالة هو الأوكتينوكسات. وقد تُسبب واقيات الشمس الكيميائية تهيجاً للبشرة لدى مرضى الحساسية أكثر من واقيات الشمس المعدنية.

ومن المهم لمرضى الحساسية التأكد من خلو كريم الوقاية من الشمس من المواد العطرية والأصباغ والمواد الحافظة؛ لأن هذه المواد الثلاث، لاسيما المواد العطرية، تُزيد من خطر حدوث ردود فعل تحسسية.

وبشكل عام، ينبغي استخدام كريم واقٍ من الشمس ذي عامل حماية (SPF) يبلغ 50 أو أعلى، ويوفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية بنوعيها UVB وUVA، مع مراعاة تطبيقه قبل التعرض لأشعة الشمس بمدة 20 إلى 30 دقيقة.

. من المهم التأكد من خلو الكريم الواقي من المواد العطرية والأصباغ والمواد الحافظة.