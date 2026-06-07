تحذير إلى مريض «السكري»: تجنب المشي حافياً

حذرت الجمعية الألمانية لجراحة الأوعية الدموية وطب الأوعية الدموية مرضى السكري من المشي بأقدام حافية؛ لأن الإصابات الطفيفة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.

وأوضحت الجمعية أن ما يقرب من نصف مرضى السكري يُصابون باعتلال الأعصاب السكري؛ حيث يشعرون حينها بالألم في أقدامهم بدرجة أقل أو لا يشعرون به على الإطلاق.

وإذا وقف مرضى السكري لفترات طويلة على أسطح ساخنة كالأسفلت أو الحجارة المرصوفة أو الرمل أو وطأت أقدامهم أصدافاً أو أشواكاً أو شظايا زجاج أو حصى صغيرة، فقد لا يلاحظون ذلك فوراً ويتأخرون في اتخاذ الإجراءات اللازمة.

علاوة على ذلك، يُعد مرضى السكري أكثر عُرضة للإصابة بمرض الشرايين المحيطية، وهو اضطراب في الدورة الدموية يُعيق التئام الجروح.

وعندما يتزامن تلف الأعصاب مع ضعف الدورة الدموية، قد تتطور إصابة بسيطة في القدم بسرعة إلى جرح مزمن أو قرحة. هذه المضاعفات، التي تُعرف أحياناً باسم القدم السكرية، قد تُهدد الحياة؛ إذ يتوفى 30% من المصابين بقرحة القدم السكرية خلال خمس سنوات.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، أوصت الجمعية مرضى السكري بارتداء الأحذية المناسبة دائماً لحماية أقدامهم، إذ إن الأحذية ذات النعل المتين والواسعة والمصنوعة من مواد ناعمة ومن دون درزات داخلية توفر حماية كافية من الإصابات الميكانيكية والأجسام الغريبة وأضرار الحرارة، في حين تُعد الجوارب أو الأحذية ذات النعال الرقيقة غير مناسبة.

كما ينبغي فحص القدمين يومياً؛ مع مراعاة التعامل بجدية مع الاحمرار والبثور ونقاط الضغط والتشققات والتورم والروائح الكريهة والإفرازات وفحصها فوراً من قبل الطبيب. وإضافة إلى ذلك، ينبغي لمن يعانون جروحاً بطيئة الالتئام فحص جهازهم الدوري للتأكد من عدم وجود أي خلل؛ فالتشخيص المبكر يُحسّن بشكل كبير من فرص الشفاء.

. هذه الفئة أكثر عُرضة للإصابة بمرض الشرايين المحيطية، وهو اضطراب في الدورة الدموية يُعيق التئام الجروح.