سمك السلمون منجم فوائد صحية

يتمتع سمك السلمون بفوائد صحية كثيرة؛ في مقدمتها أنه غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تحظى بأهمية كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية.

وأوضح خبراء صندوق التأمين الصحي العام في ألمانيا، أن سمك السلمون غني أيضاً بفيتامين D المهم لصحة العظام والعضلات وجهاز المناعة، واليود المهم لصحة الغدة الدرقية، وكذلك السيلينيوم المهم لجهاز المناعة وصحة الخلايا، إضافة إلى البروتين سهل الهضم.

ولكن حذر خبراء الصندوق من أن سمك السلمون المُدخن قد يكون ملوثاً بالبكتيريا مثل الليستيريا المستوحدة، وبالنسبة للبالغين الأصحاء يكون الخطر منخفضاً عادةً طالما تم حفظ السمك في الثلاجة واستهلاكه قبل تاريخ انتهاء صلاحيته. غير أنه يُعد غير مناسب للذين يعانون ارتفاع ضغط الدم.

كما ينبغي للحوامل والأطفال الصغار وكبار السن عدم تناول السلمون المُدخن؛ لأنهم أكثر عُرضة للإصابة بداء الليستيريات، الذي قد يؤدي إلى التهاب الجهاز الهضمي وحتى تسمم الدم.