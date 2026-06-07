أرملة جاك شيراك تغيب عن 93 عاماً

توفيت أرملة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك، برناديت شيراك، مساء أول من أمس، حسب ابنتها كلود شيراك التي أشارت إلى أن أمها «توفيت بهدوء محاطة بأقاربها. وكانت قد بلغت الـ93 للتو».

وكانت برناديت شيراك السيدة الفرنسية الأولى الوحيدة التي شغلت شخصياً منصباً سياسياً؛ إذ تولت مهام المستشارة العامة لمقاطعة كوريز بجنوب غرب فرنسا، حين انتخبت بصورة متواصلة من 1979 إلى 2015.

وظلّت لفترة طويلة في ظل زوجها «العملاق» الذي ارتبطت به لأكثر من 60 عاماً، ورافقته طوال مسيرته التي تدرجت من وزير إلى رئيس وزراء ثم رئيس بلدية باريس وصولاً إلى قصر الإليزيه بعد فوزه في انتخابات 1995، في محاولته الثالثة لشغل منصب الرئاسة. ورحل جاك شيراك عام 2019 عن 86 عاماً.

وولدت برناديت شودرون دو كورسيل في 18 مايو 1933 في باريس، ونشأت في عائلة من الدبلوماسيين في الدائرة الـ16 الراقية بالعاصمة. ودرست في معهد الدراسات السياسية بباريس، حيث التقت جاك شيراك وتزوجا عام 1956.

وبعد تهميشها خلال ولاية شيراك الأولى (1995-2002)، لعبت دوراً محورياً في إعادة انتخابه عام 2002، بعد أن حظيت بشعبية كبرى بين الفرنسيين، لاسيما لإدارتها حملة «القطع النقدية الصفراء» لمساعدة الأطفال في المستشفيات، وبات أعضاء اليمين يتهافتون لنيل تأييدها في الانتخابات البلدية والتشريعية.