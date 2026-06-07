عدد مشاهدي «يوروفيجن» يتراجع 20%

أعلن اتحاد البث الأوروبي، أول من أمس، عن تراجع عدد المشاهدين لنهائي مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) هذا العام بنحو 20% مقارنة بعام 2025.

وبحسب اتحاد البث الأوروبي، الذي ينظم هذا العرض الاستعراضي الضخم سنوياً، شاهد إجمالي 131 مليون شخص فوز المغنية البلغارية دارا في فيينا بأغنية «بانجارانجا». وكان نهائي 2025 في بازل قد جذب 166 مليون مشاهد.

كما انخفضت نسبة المشاهدين لنهائي مسابقة الأغنية الأوروبية من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً مقارنة بعام 2025، إذ بلغت 54.8% فقط. وكان الاتحاد قد أعلن في مايو 2025 عن نسبة مشاركة لهذه الفئة بلغت 60.4% في نهائي بازل.