زوجة ولي عهد النرويج تتنظر متبرعاً في الرئة

أعلنت النرويج عن إدراج الأميرة ميت ماريت، زوجة ولي العهد النرويجي هاكون على قائمة انتظار متبرعين في الرئة، بسبب إصابتها بمرض التليف الرئوي المزمن.

وقال القصر الملكي النرويجي إن ولي العهد سوف يقوم بتعديل جدوله خلال الفترة المقبلة ليقضي مزيداً من الوقت مع زوجته، كما سيُقلل من رحلاته، سواءً داخل البلاد أو خارجها، قبل الجراحة وبعدها.

وكانت الأميرة ميت (52 عاماً)، شُخّصت في عام 2018 بمرض التليف الرئوي المزمن.

وكانت ميت ماريت تزوجت هاكون عام 2001 في كاتدرائية أوسلو أمام 800 مدعو وملايين المشاهدين عبر شاشات التلفزيون.