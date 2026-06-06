جريمة مروعة في الأردن.. رجل يقتل زوجته وزميلاها

قال الأمن العام الأردني إن أحد الأشخاص قام بالدخول إلى أحد المراكز الاجتماعية الخاصة في منطقة حسبان جنوب العاصمة الأردنية عمّان، وأطلق النار على زوجته العاملة في المركز وموظفين داخل المركز، مما أدّى إلى وفاة زوجته واثنين من الموظفين.

وأضاف أن مطلق النار عثر عليه متوفياً جراء إصابته بعيار ناري يتم التحقق من مصدره.

وأكد أن التحقيقات الأولية اشارت إلى أنّ خلافات عائلية كانت السبب وراء ارتكاب الجريمة، حيث تمت مباشرة التحقيق ونقل الجثث للطب الشرعي وما زال التحقيق جارياً.