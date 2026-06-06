مصر تسترد 4 قطع أثرية نادرة من أميركا

استردت مصر 4 قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة الأميركية تعود إلى فترات تاريخية مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان ان ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لاستعادة آثارها التي خرجت بطرق غير مشروعة ، حماية لتراثها الحضاري ولصون هويتها الثقافية.

وأوضح البيان أن من أبرز القطع التي تم استردادها رأس تمثال من الجرانيت يرتدي غطاء الرأس الملكي يعود إلى الأسرة الثامنة عشرة من عصر الدولة الحديثة.