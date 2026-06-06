"طنين" الأذن الغامض .. صوت يسمعه الملايين حول العالم ولا يجدون له تفسيراً

كشفت دراسة جديدة عن تفسير علمي لظاهرة غامضة طالما أرقت مضاجع الملايين، وهي سماع طنين منخفض التردد داخل المنازل، دون وجود مصدر خارجي واضح.

ولعقود، عانى الكثيرون حول العالم من سماع طنين غامض ومنخفض التردد، خاصة في الليل وأثناء الاستلقاء على السرير.

وهذا الصوت، الذي غالبا ما يوصف بأنه اهتزاز أكثر منه صوت مسموع بوضوح، يصعب إدراكه في الأماكن المفتوحة، لكنه يظهر فجأة داخل المنازل، وكأنه قادم من محرك سيارة واقفة في الخارج، بينما لا يراه أحد ولا يسمعه الآخرون الموجودون في الغرفة نفسها.

وتعود أولى الإشارات الموثقة لهذه الظاهرة إلى مدينة بريستول البريطانية في منتصف سبعينيات القرن الماضي، حين بدأت صحيفة محلية تتلقى رسائل من سكان يشتكون من سماع همهمة لا تفسير لها.

ومنذ ذلك الحين، رصد الطنين في عدة مدن بريطانية، أبرزها هايث، بليموث، ساوثهامبتون، سوانسي، وكذلك لندن.

وفي التسعينيات، ظهر في الولايات المتحدة في مدينتي تاووس وكوكومو، ثم انتشر لاحقا في كندا، أستراليا، نيوزيلندا، جنوب إفريقيا، والعديد من المدن الأوروبية، بما في ذلك العاصمة النرويجية أوسلو قبل عامين.

ولمعرفة السبب، قام باحثون بقيادة البروفيسور ماركوس دريكسل من الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا باختبار أشخاص يشكون من هذه الظاهرة، وخلصوا إلى تفسير مزدوج. فمن جهة، تبين أن قلة قليلة منهم تمتعوا بحساسية سمعية استثنائية للأصوات منخفضة التردد الموجودة فعلا، لكن هذه الحالة لم تشمل غالبية المشاركين.

أما التفسير الثاني، فهو متعلق بالأذن نفسها، حيث تنتج القوقعة في الأذن الداخلية أصواتا ضعيفة جدا، تسمى الانبعاثات الصوتية الدهليزية، كمنتج ثانوي لعمليات تضخيم الأصوات داخل الجسم، وعادة لا يسمعها أحد. لكن الاختبارات التي أجراها الفريق أثبتت أن المشاركين لم يكونوا يسمعون هذه الأصوات الداخلية أيضا.

وباستبعاد الاحتمالين السابقين لدى الأغلبية، يرى الباحثون أن التفسير الأكثر ترجيحا هو أن معظم من يشتكون من هذا الطنين يعانون في الواقع من شكل خاص من "الطنين الذاتي" منخفض التردد (Low-frequency tinnitus)، حيث يشعر الشخص بصوت في أذنه أو رأسه دون أن يكون هناك مصدر صوتي خارجي يمكن قياسه.

ويخلص البروفيسور دريكسل إلى القول إنه رغم أن الدراسة لم تستبعد تماما وجود مصادر صوتية فيزيائية نادرة، إلا أن طنين الأذن في نطاق الترددات المنخفضة يظل التفسير الأكثر منطقية لمعظم الحالات التي تؤرق ملايين الناس ليلا بهذه الهمهمة الغامضة.