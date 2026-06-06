لسبب لا يُصدَّق .. فتى يقتل مدرب كمال أجسام شهير بـ 17 طلقة كلاشنكوف

لقي مدرب كمال الأجسام "غيث ج"، حتفه على يد أحد الأشخاص في العاصمة العراقية بغداد.

ووقعت الحادثة اول من أمس الخميس داخل قاعة رياضية في حي "الجهاد" غربي العاصمة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن سبب الحادث يعود إلى مجرد "خلاف على استخدام أحد الأجهزة الرياضية".

وكشف مصدر في شرطة بغداد لشبكة رووداو الإعلامية، بأن المشكلة نشبت بين الضحية وفتى يبلغ من العمر 16 عاماً؛ فبعد أن منع المدرب الفتى من استخدام جهاز مخصص لتمارين الحديد، اندلعت مشادة كلامية بينهما.

وأضاف المصدر الأمني أن الفتى غادر القاعة، ثم عاد بعد فترة وجيزة ومعه سلاح من نوع "كلاشينكوف"، وأطلق 17 رصاصة على المدرب.

يُذكر أن المدرب، المعروف بلقب "الكابتن غيث"، كان مدرباً معروفاً في الأوساط الرياضية العراقية، وكان يحظى بمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كان ينشر باستمرار نصائح وبرامج غذائية ورياضية للشباب.

وقد ألقت شرطة بغداد القبض على القاتل، ولاتزال التحقيقات في الحادثة مستمرة.