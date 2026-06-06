بسبب القرود .. موظفة بريطانية تخسر وظيفتها ودعوى تعويض

خسرت ليزا أوهارا (36 عاما) دعوى قضائية رفعتها ضد حديقة حيوان إدنبرة بعد أن استقالت من وظيفتها حارسة للحيوانات بسبب فشلها في التمييز بين أنواع القرود.

وكانت أوهارا، التي تعاني من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، تعمل في قسمين بالحديقة يضمان قرود السنجاب وقرود الكبوشي، إلى جانب حيوانات أخرى كالماعز والجيبون. وبالرغم من تلقيها تدريبا للمساعدة في تمييز قرود الكبوشي، إلا أنها رسبت في فترة الاختبار، ثم استقالت في فبراير 2025 بعد أقل من عام من بدء عملها.

وأمام محكمة العمل في إدنبرة، ادعت أوهارا أنها تعرضت لمعاملة "مهينة" ومراقبة "مفرطة وغير ضرورية" شملت التحقيق عبر كاميرات المراقبة بسبب تأخرها دقيقة واحدة. كما اتهمت زميلا لها بتوجيه تعليق "تمييزي" عندما قال إنه "سيكون من الجيد لو تمكنت من إخفاء اضطراب فرط الحركة لديها". وأضافت أنها شعرت بالاستبعاد والإذلال، وأحيانا اضطرت لتناول الطعام بمفردها.

من جانبه، أوضح مديرها كالوم غيبسون أن تحديد هوية الحيوانات هو جزء حيوي من الوظيفة لضمان صحتها، محذرا إياها بضرورة تحمل مسؤولية تدريبها بنفسه.

وقد خسرت أوهارا دعواها التي تضمنت ثماني شكاوى تتعلق بالفصل غير العادل، بعد أن رفضت المحكمة طلبها بالتعويض.