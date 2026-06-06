شاكيرا تحيي حفل افتتاح كأس العالم .. وتغني في المباراة النهائية
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) امس الجمعة أن المغنية الكولومبية شاكيرا ستؤدي الأغنية الرسمية لكأس العالم «داي داي» في حفل الافتتاح، الذي سيقام في المكسيك، وستنضم شاكيرا إلى المغني النيجيري بورنا بوي يوم الخميس في استاد أزتيكا في مكسيكو سيتي.
ويبدأ حفل الافتتاح قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة بين المكسيك وجنوب أفريقيا، و«داي داي» هي عبارة إيطالية تعني «هيا بنا» أو «تعالَ»، وسيشارك في العرض أيضاً النجم الكولومبي خوتا بالفين والمغنية القادمة من جنوب أفريقيا تايلا.
ومن المقرر أن تحيي شاكيرا أيضاً أول عرض بين شوطي نهائي كأس العالم، والذي سيقام على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.
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