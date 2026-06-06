تحذيرات من تحد جديد على مواقع التواصل: دواء بجرعات زائدة

حذر مسؤولو الصحة في مستشفى رادي للأطفال من عودة ظاهرة تُعرف باسم "تحدي بينادريل"، والتي أدت إلى دخول خمسة أطفال على الأقل إلى قسم الطوارئ في سان دييغو خلال الأسبوع الماضي.

ونقلت محطة "فوكس 5" عن الدكتور شاهفار خان، طبيب الأطفال المعتمد في مستشفى رادي للأطفال قوله: "نشهد إقبالًا كبيرًا من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا، بالإضافة إلى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و22 عامًا. وقد استقبل مستشفى رادي للأطفال خمس حالات على الأقل خلال الأسبوع الماضي". ووفقًا لموقع "شراكة إنهاء الإدمان"، ينتشر "تحدي بينادريل" على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، ويشجع الشباب على تناول كميات خطيرة من دواء ديفينهيدرامين، وهو دواء يُباع بدون وصفة طبية، ويُعدّ من المكونات الشائعة لدواء بينادريل.

ويشجع هذا التحدي على تناول ما يصل إلى 12 قرصًا دفعة واحدة بهدف إحداث الهلوسة. وعادةً، الجرعة القصوى للأطفال من 6 إلى 12 عامًا هي ستة أقراص خلال 24 ساعة، و12 قرصًا لمن هم فوق 12 عامًا. وتشمل علامات التسمم المحتمل بدواء بينادريل النعاس، والتهيّج، واحمرار الوجه.

وقال خان: "عند تناوله بكميات كبيرة، قد يؤثر على أجهزة الجسم المختلفة. قد يسبب التهيّج، والهلوسة، وتسارعًا شديدًا في ضربات القلب قد يؤدي إلى توقف القلب. كما نلاحظ نوبات تشنج بشكل متكرر مع تناول بينادريل".

كما أفاد مستشفى فورت وورث للأطفال في تكساس في أبريل أن أكثر من 100 مريض زاروا قسم الطوارئ خلال الأشهر الستة الماضية بسبب جرعات زائدة من بينادريل، وتوفي أحد هؤلاء المرضى.

بعد الإبلاغ عن الوفاة، أصدرت شركة جونسون آند جونسون، المصنعة لدواء بينادريل، تحذيراً بشأن هذا التحدي وتعمل مع منصات التواصل الاجتماعي لإزالة المحتوى الضار.