دراسة: البطاطا المقلية تستحق سمعتها الصحية السيئة

لطالما وُجهت انتقادات للبطاطا المقلية باعتبارها خيارًا غذائيًا غير صحي، وتشير أبحاث جديدة إلى أنها قد تستحق هذه السمعة أكثر من غيرها من أطباق البطاطا.

ووجدت دراسة واسعة النطاق نُشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) أن تناول ثلاث حصص من البطاطا المقلية أسبوعيًا يرتبط بزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 20%. في المقابل، لم يرتبط تناول الكمية نفسها من البطاطا المُحضّرة بطرق أخرى، كالسلق أو الخبز أو الهرس، بزيادة ملحوظة في خطر الإصابة بالسكري.

وتُعدّ البطاطا مصدرًا مهمًا للعناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف وفيتامين ج والمغنيسيوم. مع ذلك، فهي غنية بالنشا ولها مؤشر جلايسيمي مرتفع نسبيًا، مما يعني أنها قد تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم. ولاحظ الباحثون أن عاملين مهمين غالبًا ما يتم تجاهلهما. أولًا، يمكن تحضير البطاطس بطرق مختلفة تمامًا. ثانيًا، قد تعتمد الآثار الصحية للبطاطس على الأطعمة التي يتناولها الناس بدلًا منها.

للإجابة على هذه التساؤلات، درس العلماء ما إذا كان خطر الإصابة بداء السكري يختلف بين البطاطس المقلية والبطاطس المحضرة بالسلق أو الخبز أو الهرس. كما قيّموا الآثار المحتملة لاستبدال البطاطس بأطعمة أخرى شائعة غنية بالكربوهيدرات، بما في ذلك الحبوب الكاملة والأرز. استندت الدراسة إلى بيانات من أكثر من 205,000 متخصص في الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، شاركوا في ثلاث دراسات رئيسية طويلة الأمد أُجريت بين عامي 1984 و2021.

في بداية البحث، لم يكن المشاركون مصابين بداء السكري أو أمراض القلب أو السرطان. وأكملوا كل أربع سنوات، استبيانات غذائية مفصلة سمحت للباحثين بتتبع عاداتهم الغذائية بمرور الوقت. خلال ما يقرب من 40 عامًا من المتابعة، أصيب 22,299 مشاركًا بداء السكري من النوع الثاني. وبعد الأخذ بعين الاعتبار أنماط الحياة والعوامل الغذائية التي قد تؤثر على خطر الإصابة بداء السكري، وجد الباحثون أن تناول ثلاث حصص أسبوعيًا من البطاطس يرتبط بزيادة قدرها 5% في معدل الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

ومع ذلك، كانت أقوى هذه الارتباطات متعلقة بالبطاطس المقلية، حيث ارتبط تناول ثلاث حصص أسبوعيًا بزيادة قدرها 20% في معدل الإصابة بداء السكري من النوع الثاني. ولم يرتبط تناول كميات مماثلة من البطاطس المخبوزة أو المسلوقة أو المهروسة بزيادة ذات دلالة إحصائية. كما درس الباحثون تأثير استبدال البطاطس بأطعمة أخرى.

وعند استبدال البطاطس المخبوزة أو المسلوقة أو المهروسة بالحبوب الكاملة، انخفض المعدل بنسبة 4%. أما استبدال البطاطس المقلية بالحبوب الكاملة فقد ارتبط بانخفاض المعدل بنسبة 19%.

وكانت النتائج مختلفة عند استبدال البطاطس بالأرز الأبيض، حيث ارتبط استبدال البطاطس، سواءً كانت مخبوزة أو مسلوقة أو مهروسة، بالأرز الأبيض بزيادة في معدل الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وكتب الباحثون: "تؤكد نتائجنا أن العلاقة بين تناول البطاطس وخطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني تعتمد على الأطعمة المحددة المستخدمة كبديل. وتتوافق هذه النتائج أيضًا مع التوصيات الغذائية الحالية التي تشجع على إدراج الحبوب الكاملة كجزء من نظام غذائي صحي للوقاية من داء السكري من النوع الثاني."