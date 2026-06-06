شاكيرا تحيي حفل افتتاح كأس العالم

قال الاتحاد ‌الدولي ​لكرة القدم (الفيفا)، أمس، إن المغنية الكولومبية شاكيرا ستؤدي الأغنية الرسمية لكأس العالم «داي داي» ⁠في حفل الافتتاح الذي سيقام في المكسيك.

وستنضم ‌شاكيرا إلى المغني النيجيري بورنا بوي، الخميس المقبل، في استاد أزتيكا ‌في مكسيكو سيتي، حيث سيبدأ حفل ‌الافتتاح قبل 90 دقيقة من ​انطلاق المباراة ‌بين المكسيك ​وجنوب إفريقيا. و​سيشارك ⁠في ⁠العرض أيضاً النجم الكولومبي خوتا بالفين، ⁠والمغنية القادمة من جنوب إفريقيا تايلا، ومن المقرر أن تحيي شاكيرا أيضاً أول عرض بين ‌شوطي نهائي كأس العالم على الإطلاق، ​الذي سيقام على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.