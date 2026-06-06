شاكيرا تحيي حفل افتتاح كأس العالم
قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أمس، إن المغنية الكولومبية شاكيرا ستؤدي الأغنية الرسمية لكأس العالم «داي داي» في حفل الافتتاح الذي سيقام في المكسيك.
وستنضم شاكيرا إلى المغني النيجيري بورنا بوي، الخميس المقبل، في استاد أزتيكا في مكسيكو سيتي، حيث سيبدأ حفل الافتتاح قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة بين المكسيك وجنوب إفريقيا. وسيشارك في العرض أيضاً النجم الكولومبي خوتا بالفين، والمغنية القادمة من جنوب إفريقيا تايلا، ومن المقرر أن تحيي شاكيرا أيضاً أول عرض بين شوطي نهائي كأس العالم على الإطلاق، الذي سيقام على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي.
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