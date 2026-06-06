معرض «رؤية أنفسنا» يحتفي بختام برنامج تأهيل فنانين ناشئين

تستضيف مؤسسة بسام فريحة للفنون في 11 يونيو الجاري معرض «رؤية أنفسنا»، الذي يأتي تتويجاً لبرنامج تعليمي وتطبيقي امتد على مدار عام كامل بالتعاون مع كلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد. ويعرض المعرض حصيلة تجربة إبداعية قاده الطلبة بأنفسهم أمثال: أميرة فيصل البلوشي، ندى خالد، ريم الحوسني، سارة العفيفي، وضحى الغلابي، بدأت ببرنامج «الفنان المقيم» الذي أتاح لهم العمل عن قرب مع المصور الفرنسي «فيليب دوكاب» لتطوير أعمال فنية مستوحاة من رؤاهم وتجاربهم الخاصة. كما خضع الطلبة طوال البرنامج لتدريب عملي متخصص بإشراف فريق مؤسسة بسام فريحة للفنون في مجالات تنظيم المعارض والتصميم الغرافيكي وتصميم المعارض، وصُمم المعرض بوصفه حواراً بصرياً مع المجموعة الخاصة لبسام فريحة، التي توثق رؤى فنانين غربيين للمنطقة من منظور خارجي. وفي مقابل الأعمال التي قدّمت تصورات عن المنطقة من منظور خارجي، يمنح هذا المعرض طلبة جامعة زايد مساحة لتقديم رواياتهم البصرية الخاصة، من خلال إنتاج أعمال فوتوغرافية أصلية تتناول العمارة والمشهد الطبيعي والبورتريه، وتعكس فهمهم للهوية والمكان، وتجربتهم المعيشة في دولة الإمارات اليوم.

ويأخذ المعرض زواره في رحلة بصرية ومكانية من خلال التصوير الفوتوغرافي، لتستكشف التداخل بين الذاكرة والهوية والحضور الإنساني والتاريخ. ولا يقتصر المعرض على عرض أعمال فوتوغرافية منفصلة، بل يبني حواراً بصرياً متصلاً بين الصور، يكشف عن الطبقات المتعددة التي تشكل ملامح الحياة المعاصرة. وقد تم توزيع الأعمال بعناية لنسج روابط بين الأشخاص والأماكن التي يشغلونها، ليتيح للزوار الانتقال بين محطات المعرض مع ملامسة التحولات المتدرجة في أبعاده الشعورية. كما صُمم التكوين المكاني للأعمال ليحافظ على إيقاع بصري متواصل، يقود الزوار عبر لحظات تتناوب فيها مشاعر التأمل والتوتر الهادئ، بما يعزز عمق التجربة الفنية ويمنحها تماسكاً سردياً متكاملاً.