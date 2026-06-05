تحديث جديد يمنع النسخ والتصوير والمشاركة لرسائل واتساب

يعمل تطبيق "واتساب" على تطوير ميزة جديدة قد تُحدث تحولًا في طريقة تبادل الرسائل بين المستخدمين.

التحديث المرتقب لا يقتصر على إخفاء الرسائل بعد قراءتها فحسب، بل يضيف طبقات حماية تمنع نسخ المحتوى أو إعادة توجيهه أو حتى التقاط صور للشاشة أثناء عرضه.

وبحسب ما كشفه موقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب، فإن التطبيق المملوك لشركة ميتا يختبر حاليًا إمكانية إرسال الرسائل النصية بخيار "العرض لمرة واحدة"، وهي ميزة لا تزال قيد التطوير على أجهزة أندرويد.

الميزة الجديدة تمنح المستخدمين القدرة على إرسال رسائل نصية مؤقتة تختفي فور الاطلاع عليها.

وبمجرد أن يفتح المستلم الرسالة ويقرأ محتواها، لن يتمكن من الوصول إليها مرة أخرى داخل المحادثة.

التحديث المرتقب لا يقتصر على اختفاء الرسائل فقط، بل يمتد ليشمل مجموعة من الإجراءات الأمنية المصممة لمنع تداول المحتوى بعد استلامه.

وفقاً للتفاصيل التي نشرها موقع WABetaInfo، لن يتمكن المستلم من نسخ نص الرسالة أو إعادة توجيهها أو مشاركتها مع مستخدمين آخرين.

كما سيمنع التطبيق تنفيذ عدد من الإجراءات التي قد تسمح بالاحتفاظ بالمحتوى أو إعادة نشره لاحقاً.

ومن أبرز ما يحمله التحديث الجديد، إضافة وسائل حماية تمنع التقاط صور للشاشة أو تسجيلها أثناء عرض الرسائل المرسلة بخيار "العرض لمرة واحدة".

ورغم هذه الإجراءات، لا يزال بإمكان المستلم استخدام جهاز آخر لتصوير الرسالة، إلا أن واتساب يحاول تقليل فرص الاحتفاظ بالمحتوى قدر الإمكان من خلال تقييد الأدوات المتاحة داخل التطبيق نفسه.

بحسب المعلومات المتاحة، سيتمكن المستخدم من تفعيل الخيار الجديد بعد كتابة الرسالة داخل نافذة الدردشة، وذلك عبر الضغط المطول على زر الإرسال.

بعدها ستظهر قائمة إضافية تتضمن خيار إرسال الرسالة بصيغة "العرض لمرة واحدة"، ليتم تطبيق الإعداد مباشرة قبل إرسالها إلى الطرف الآخر.

في الوقت الحالي، يقتصر خيار "العرض لمرة واحدة" على الصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية داخل واتساب، بينما لا تزال النسخة الخاصة بالرسائل النصية قيد الاختبار والتطوير.

ولم تعلن الشركة موعداً رسمياً لإطلاق الميزة الجديدة، ما يعني أن مستخدمي أندرويد سيضطرون إلى انتظار انتهاء مراحل التطوير قبل إتاحتها بشكل رسمي ضمن التحديثات المقبلة للتطبيق.