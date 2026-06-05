«الألعاب والرياضات الرقمية 2026».. دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي

يجمع مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2026 تحت مظلته جهات ومؤسسات رائدة من القطاعين الحكومي والخاص، بهدف دعم النمو المتسارع لمنظومة الألعاب الإلكترونية في دبي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار الرقمي، وهو ما يفتح آفاقاً وفرصاً جديدة أمام اللاعبين والمبدعين والمطورين والمهنيين الطموحين للمشاركة في رسم ملامح مستقبل القطاع.

وتتولى مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تنظيم المهرجان الذي يستمر حتى 7 يونيو الجاري. وتنعكس الشراكات التي تشمل التكنولوجيا والثقافة والتنقل والتجزئة والترفيه على دورة المهرجان لهذا العام لتؤكد وجود التزام مشترك لدعم أصحاب المواهب الناشئة، وتعزيز الابتكار في جميع أنحاء المنطقة، حيث يواصل المهرجان صقل مهارات الجيل المقبل في قطاع الألعاب والرياضات الرقمية، من خلال مجموعة من المبادرات المتخصصة، تشمل برنامج «GameOn»، وبرنامج التعليم التفاعلي، وكؤوس المدارس، وقمة صُنّاع مستقبل الألعاب الرقمية وتجارب الألعاب الحية. وتسهم هذه المبادرات في ربط الطلاب والمعلمين والمهنيين الطموحين بالفرص المتنوعة التي يتيحها قطاع الألعاب، وتعزيز مسارات التعلم والتطوير المهني ضمن منظومة القطاع المتنامية.

ويُقدم الشريك الراعي «دو» مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، بدعم من شركاء رئيسين بما في ذلك أمازون، وهيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وجيتور الإمارات، وهي جزء من مجموعة إيليت القابضة، وطلبات، حيث يجمع المهرجان بين أبرز اللاعبين لدعم أحد أكبر مهرجانات الألعاب في المنطقة. كما يسهم الشركاء في تقديم برنامج متكامل وموسع يضم بطولات الرياضات الرقمية، والتجارب التفاعلية، والمبادرات التعليمية، ومسابقات التنكر في شخصيات الألعاب الشهيرة، والفعاليات المجتمعية، إلى جانب منصات متخصصة تجمع العاملين في القطاع، بما يهدف إلى تعزيز المشاركة، وإلهام المواهب، ودعم النمو المتواصل لقطاع الألعاب والرياضات الرقمية في دبي.

مركز عالمي للألعاب

يجسد مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2026 طموح الإمارة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للألعاب والرياضات الإلكترونية والابتكار الرقمي، من خلال جمع قادة القطاع والمواهب الناشئة ومجتمعات الألعاب تحت مظلة واحدة، بما يسهم في تعزيز نمو المنظومة وتوسيع آفاقها المستقبلية. ويجمع الحدث الذي يقام على مستوى المدينة بين الألعاب والرياضات الرقمية والتكنولوجيا والإبداع والترفيه، من خلال برنامج موسع من التجارب المصممة لإشراك اللاعبين والمشجعين والعائلات والمتخصصين في هذا المجال على حد سواء.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»، الشريك الراعي لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية كريم بنكيران: «نؤمن بأن التكنولوجيا والاتصال يشكلان ركيزة أساسية لابتكار تجارب رقمية هادفة، تتيح للأفراد أن يكونوا أقرب إلى الفرص التي تطور طموحاتهم، والمجتمعات التي تجمعهم، والاهتمامات التي تلهمهم. ومن هذا المنطلق، نفخر برعايتنا لمهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2026، الذي أصبح منصة تجمع عشاق الألعاب والمواهب الصاعدة ورواد القطاع ضمن تجربة تفاعلية تحتفي بالإبداع وتفتح آفاقاً جديدة للتواصل وتبادل الخبرات. وتمثل الألعاب والرياضات الرقمية اليوم مساحة واعدة لإطلاق الطاقات الإبداعية وتنمية المهارات المستقبلية، ونحن سعداء بالمساهمة في تقديم تجربة تثري رحلة المشاركين وتلهمهم لاستكشاف إمكاناتهم. كما تعكس رعايتنا للمهرجان التزامنا دعم الجهود والمبادرات التي تعزز مكانة دبي وجهة رائدة للابتكار وصناعة المستقبل وترسيخ التميز الرقمي على خريطة الاقتصاد العالمي».

دعم الصناعات الثقافية

وأشارت المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، شيماء راشد السويدي، إلى أن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يمثل منصة حيوية، تسهم في دعم نمو الصناعات الثقافية والإبداعية وتحفيز الابتكار وتطوير المهارات المستقبلية. وقالت: «يواصل قطاع الألعاب والرياضات الرقمية نموه المتسارع على مستوى العالم، حيث أصبح من القطاعات الواعدة القادرة على توفير مسارات جديدة للمواهب والمبدعين ورواد الأعمال. وتكمن أهمية المهرجان في قدرته على جمع مختلف الشركاء والجهات الفاعلة في المنظومة الإبداعية تحت مظلة واحدة، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، ويدعم بناء بيئة متكاملة قادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها هذا المجال». وأضافت: «تحرص (دبي للثقافة) من خلال شراكتها مع المهرجان على دعم المبادرات التي تتيح للشباب وأصحاب المواهب الناشئة استكشاف الفرص الإبداعية والمهنية التي يوفرها قطاع الألعاب والرياضات الرقمية، وتمكنهم من تطوير قدراتهم في مجالات تجمع بين الفن والتصميم والتقنيات الحديثة. كما يعكس المهرجان أهمية الشراكات الاستراتيجية في تعزيز تنافسية القطاع وتسريع نموه، وهو ما ينسجم مع التزامات الهيئة الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي».

التكنولوجيا والطموح

من جانبه، قال مدير المبيعات الإقليمي لشركة جيتور الإماراتية، التابعة لمجموعة إيليت القابضة سامر قسطنطين: «نؤمن بأن المستقبل يُصنع على يد من يملكون الجرأة لتجاوز الحدود وإعادة تصور الإمكانات، وهذا ما يجسده مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية بكل وضوح، فالحدث لا يقتصر على كونه منصة للألعاب، بل يشكل مساحة تجمع بين التكنولوجيا والطموح والإبداع، وتحتفي بجيل جديد من المبتكرين وصنّاع المستقبل. وبصفتنا علامة تجارية ترتكز على التكنولوجيا الذكية والتصميم الجريء والهندسة المستقبلية، تأتي شراكتنا مع المهرجان امتداداً طبيعياً لرؤيتنا المشتركة. فالأجواء التي يصنعها المهرجان تعكس روح جيل متصل، طموح، لا يتردد في تحدي المألوف وصياغة مستقبل مختلف، وهي القيم ذاتها التي تمثلها جيتور. ونفخر بدعم منصة تسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب والإبداع والابتكار، وبالتواصل مع جيل يرى في التكنولوجيا أسلوب حياة ومحركاً للتغيير».

وجهة رائدة للألعاب

وقال نائب رئيس أمازون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستيفانو مارتينيلي: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها وجهة رائدة للألعاب والرياضات الرقمية، ويسعدنا أن نكون جزءاً من مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية هذا العام، الذي يجمع مجتمع الألعاب ويحتفي بالإبداع والابتكار والتجارب التفاعلية. في أمازون، نلتزم تقديم تجارب مميزة تضيف قيمة حقيقية لعملائنا، ومع النمو المتسارع لقطاع الألعاب في المنطقة، نرى فرصة كبيرة للتواصل مع مجتمع اللاعبين بطرق مبتكرة وأكثر تفاعلاً. ومن خلال رعايتنا المهرجان، ننقل السرعة والسهولة التي تميز خدمة «أمازون ناو» إلى تجربة غامرة ومملوءة بالحماسة عبر تحدي الليزر تاغ، بما يعزز تفاعل الزوار ويمنحهم تجربة استثنائية. كما نفخر بتقديم خصومات وهدايا ومجموعة الإلكترونيات للفائزين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أحدث الأجهزة والمستلزمات عبر صفحة الألعاب على موقع Amazon.ae، بما يدعم شغف اللاعبين ويضيف مزيداً من الحماسة إلى تجاربهم اليومية».

شيماء راشد السويدي:

. المهرجان منصة حيوية تسهم في دعم نمو الصناعات الثقافية والإبداعية وتطوير المهارات المستقبلية.

كريم بنكير:

. ملتزمون تعزيز مكانة دبي وجهة رائدة للابتكار وصناعة المستقبل وترسيخ التميز الرقمي.

سامر قسطنطين:

. نؤمن بأن المستقبل يُصنع على يد من يملكون الجرأة لتجاوز الحدود وإعادة تصور الإمكانات.

ستيفانو مارتينيلي:

. المهرجان يجمع مجتمع الألعاب ويحتفي بالإبداع والابتكار والتجارب التفاعلية.