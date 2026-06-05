"ناسا" تأمر رواد محطة الفضاء الدولية بالاستعداد لإخلاء محتمل بسبب تسرب هواء

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أنها أصدرت أوامر إلى رواد الفضاء الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية بالبقاء داخل مركباتهم الفضائية والاستعداد لإخلاء محتمل اليوم الجمعة، في وقت يحاول فيه طاقم روسي إصلاح تسرب هواء متفاقم في الجزء التابع له من المحطة.

وقال مسؤول في (ناسا) إن رواد الفضاء الأربعة في ‌بعثة (كرو-12) والموجودين على المحطة، وهم أميركيان ‌وفرنسي وروسي، تلقوا أوامر ⁠من مركز ناسا لمراقبة المهمة بالدخول إلى المركبة كرو دراجون ⁠الملتحمة بالمحطة وارتداء بدلات الفضاء الكاملة في حال استدعى تسرب الهواء ⁠تنفيذ إخلاء طارئ.

وناقشت وكالة ناسا ووكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، وهما المشغلان الرئيسيان للمحطة، على مدى أشهر أسباب تسربات هوائية صغيرة على متن وحدة الخدمة الروسية (زفيزدا) والحلول المحتملة ‌لها، وهي جزء رئيسي من المحطة التي تعادل مساحتها ملعب كرة قدم.