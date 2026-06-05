خطة عالمية بـ518 مليون دولار لمكافحة إيبولا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الجمعة، عن خطة مدتها 6 أشهر بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة فيروس إيبولا، معرباً عن تفاؤله حيال إمكانية احتواء تفشي المرض.

وفي أثناء إعلانه عن خطة مشتركة مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها من يونيو إلى نوفمبر، قال غيبريسوس "نحن لا نبدأ من الصفر، فهذه الخطة تستند إلى تفشي المرض في الماضي وحالات الطوارئ الصحية السابقة".

وأضاف: "يتطلب احتواء فيروس إيبولا التزاماً سياسياً وتمويلاً مستداماً وثقة في إشراك المجتمعات المحلية".

في السياق، أعلنت وزارة الصحة في أوغندا، الجمعة، وفاة شخص وتسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس إيبولا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 19.

وأفادت الوزارة عبر حسابها على إكس بأن الحالات الثلاث الجديدة كانت مخالطة لحالات مؤكدة خضعت للحجر الصحي.

وأضافت أن مواطنا من الكونجو لقي حتفه، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى اثنين. وتعافى 4 مرضى وخرجوا من المستشفى.

وتسابق فرق الإغاثة والمنظمات الصحية الزمن لاحتواء تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وسط تحذيرات من احتمال تحوله إلى واحد من أخطر موجات المرض في تاريخ البلاد، خاصة مع ضعف البنية الصحية واتساع حركة السكان.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، بلغ عدد الإصابات المؤكدة في الكونغو 381 حالة، إلى جانب 166 حالة مشتبهًا بها، فيما سجلت أوغندا المجاورة 9 إصابات مؤكدة.

كما وصل عدد الوفيات المؤكدة جراء الفيروس إلى 49 حالة.