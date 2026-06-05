تسريبات: تركيز أبل على هاتفها القابل للطي جعل سلسلة الـ 18 تفتقر للميزات الجديدة

كشف موقع GSMArena المختص بتسريبات الهواتف الذكية أن تركيز أبل المستمر على هاتفها القابل للطي الأول، آيفون ألترا، قد جعل سلسلة آيفون 18 تفتقر إلى العديد من الميزات الجديدة.

وقال الموقع في تقرير إن هاتف ألترا القابل للطي سوف يكون في قمة هرم هواتف آيفون، ومن المؤكد أن أبل ستسعى إلى تقديمه بأفضل صورة ممكنة.

وأضاف أن سمك هاتف آيفون 18 برو ماكس سيكون نحو 8.75 ملم. وهو نفس سُمك طرازات 17 برو.

ولفت إلى أن هاتف آيفون 18 برو ماكس سيأتي بإطار مصنوع من الألمنيوم بثلاثة ألوان هي: "الكرزي الداكن" و"الأزرق السحابي" والأسود.