تناول هذه الأطعمة بكثرة يومياً يزيد خطر إصابتك بالسرطان

كشفت دراسة علمية جديدة أن تناول كميات إضافية من اللحوم المصنعة يومياً، مثل اللحم المقدد والنقانق واللحوم الباردة، قد يزيد خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خصوصاً سرطانات المعدة والمريء.

وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فقد اعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 450 ألف شخص من عدة دول أوروبية، جرت متابعتهم صحياً وغذائياً لمدة بلغت في المتوسط 14 عاماً، ضمن مشروع أوروبي يُعد من أكبر الدراسات العالمية طويلة الأمد حول التغذية والسرطان.

وخلال فترة المتابعة، سُجلت إصابة 876 مشاركاً بسرطان المعدة، فيما أُصيب 215 شخصاً بسرطان غدي في المريء، وهو السرطان الذي يصيب الأنبوب الواصل بين الفم والمعدة.

وأظهرت النتائج أنه مع كل زيادة مقدارها 30 غراماً يومياً من اللحوم المصنَّعة، يرتفع خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 9 في المائة، كما يرتفع خطر الإصابة بسرطان المريء الغدي بنسبة 13 في المائة.

وتُعادل هذه الكمية تقريباً شريحة واحدة من اللحم البارد أو اللحم المقدد.

كما أشارت الدراسة إلى أن تناول 20 غراماً إضافياً يومياً من اللحوم البيضاء، مثل الدجاج والديك الرومي، ارتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة 12 في المائة.

ورصد الباحثون اختلافات بين الرجال والنساء؛ إذ تبين أن اللحوم المصنعة وحدها ارتبطت بزيادة خطر سرطان المعدة لدى الرجال، بينما ارتبط استهلاك كل من اللحوم المصنعة واللحوم البيضاء بزيادة الخطر لدى النساء.

وتتوافق هذه النتائج مع التصنيفات الصحية العالمية الصادرة عن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة لـ«منظمة الصحة العالمية»، التي تُصنف اللحوم المصنعة منذ سنوات ضمن المواد المسببة للسرطان لدى البشر، بسبب ارتباطها المؤكد بسرطان القولون والمستقيم، مع وجود مؤشرات سابقة على احتمال ارتباطها أيضاً بسرطانات المعدة.

ورغم أهمية النتائج، أكد الباحثون الحاجة إلى مزيد من الدراسات للتحقق من هذه الروابط بشكل أعمق، وأخذ عوامل أخرى في الاعتبار، مثل بعض أنواع العدوى التي قد تؤثر في خطر الإصابة بسرطان المعدة.

إلا أن الباحثين أقروا بوجود بعض القيود على الدراسة، أبرزها يتمثل في اعتمادها على الأنظمة الغذائية المبلّغ عنها ذاتياً من قبل المشاركين، وهو ما قد يؤدي إلى بعض الأخطاء، أو عدم الدقة في تقدير كميات اللحوم المستهلكة على مدى سنوات طويلة.