5 طرق تساعدك على الاستفادة القصوى من تطبيق الطقس على آيفون

عند البحث عن أفضل تطبيقات الطقس لهواتف آيفون، ستجد عشرات الخيارات التي تعد بميزات متقدمة وتجارب أكثر دقة.

لكن كثيراً من هذه التطبيقات يضع أبرز وظائفه خلف اشتراكات مدفوعة، بينما يغفل الكثيرون عن تطبيق مجاني موجود بالفعل على هواتفهم: تطبيق الطقس من "أبل".

ورغم أن تطبيق الطقس المدمج في iOS قد لا يكون الأكثر شهرة بين التطبيقات المتخصصة، فإنه يقدم مجموعة كبيرة من الأدوات والبيانات المفيدة دون إعلانات أو رسوم اشتراك، إضافة إلى تصميم بسيط وأنيق يتماشى مع فلسفة "أبل"، بحسب تقرير نشره موقع "slashgear".

إليك خمس طرق تساعدك على الاستفادة القصوى من تطبيق الطقس على آيفون.

استخدم الأدوات الذكية (Widgets) على الشاشة الرئيسية

واحدة من أفضل مزايا تطبيق الطقس هي أنك قد لا تحتاج إلى فتحه أساساً لمعرفة حالة الطقس.

يمكنك إضافة أداة الطقس إلى الشاشة الرئيسية أو صفحة "اليوم" (Today View) للحصول على تحديثات فورية بنظرة سريعة.

ويوفر التطبيق عدة أحجام مختلفة للأدوات، بدءاً من مربع صغير يعرض درجة الحرارة الحالية، وصولاً إلى أدوات أكبر تعرض توقعات الأيام المقبلة ونطاقات درجات الحرارة ومعلومات إضافية.

كما يمكن تخصيص كل أداة لموقع مختلف، مثل المنزل أو مقر العمل، أو دمجها داخل Smart Stack لتوفير المساحة على الشاشة الرئيسية.

راقب جودة الهواء من هاتفك

لا تقتصر أهمية الطقس على درجات الحرارة والأمطار، بل تشمل أيضاً جودة الهواء التي تؤثر بشكل مباشر على الصحة، خاصة في المدن الكبرى.

يتيح تطبيق الطقس الاطلاع على بيانات جودة الهواء بسهولة من خلال التمرير إلى قسم "جودة الهواء" داخل التطبيق.

وعند الضغط على هذا القسم، يمكن للمستخدم الاطلاع على:

- مستوى تلوث الهواء الحالي.

- مقارنة بجودة الهواء في اليوم السابق.

- المخاطر الصحية المحتملة.

- أبرز الملوثات الموجودة في الجو.

- بيانات إضافية حول الجسيمات الدقيقة.

كما يتيح التطبيق عرض خريطة عالمية لمراقبة جودة الهواء في المناطق المحيطة أو مقارنة عدة مواقع مختلفة.

فعّل تنبيهات الطقس قبل فوات الأوان

من أكثر المواقف إزعاجاً الخروج في يوم يبدو مشمساً ثم التعرض لأمطار مفاجئة دون أي استعداد.

لحسن الحظ، يوفر تطبيق الطقس نظام تنبيهات يساعد المستخدم على الاستعداد للتغيرات الجوية.

لتفعيل الميزة:

- افتح التطبيق.

- اضغط على زر النقاط الثلاث أعلى الشاشة.

- اختر "الإشعارات".

بعدها ستجد خيارين رئيسيين:

- تنبيهات الأحوال الجوية القاسية.

- تنبيهات هطول الأمطار خلال الساعة القادمة.

كما يمكن تخصيص الإشعارات لكل موقع محفوظ داخل التطبيق بشكل مستقل.

اكتشف مراحل القمر ومواعيد الشروق والغروب

يحتوي التطبيق على معلومات فلكية مفصلة لا يعرفها كثير من المستخدمين.

عند التمرير إلى قسم القمر داخل التطبيق، يمكن الاطلاع على:

- المرحلة الحالية للقمر.

- نسبة الإضاءة.

- أوقات الشروق والغروب الخاصة بالقمر.

- المسافة بين القمر والأرض.

- تقويم كامل لمواعيد البدر والمحاق.

كما يعرض التطبيق بيانات دقيقة حول:

- موعد شروق الشمس.

- موعد غروبها.

- متوسط ساعات النهار على مدار العام.

وتُعد هذه المعلومات مفيدة للمصورين وعشاق الفلك والأنشطة الخارجية.

اضغط على أي بطاقة لمعرفة تفاصيل أعمق

أحد الأسرار الأقل شهرة في تطبيق الطقس هو أن معظم البطاقات الموجودة في الصفحة الرئيسية قابلة للتفاعل وتخفي وراءها كمية كبيرة من المعلومات.

على سبيل المثال، عند الضغط على حالة الطقس الحالية ستظهر:

- رسوم بيانية تفصيلية لدرجات الحرارة.

- مقارنة بين الحرارة الفعلية والمحسوسة.

- نسب هطول الأمطار المتوقعة.

- توقعات مكتوبة بلغة مبسطة لطقس اليوم.

كما يمكن الضغط على بطاقات أخرى للحصول على بيانات إضافية مثل:

- حركة الأمطار المتوقعة عبر خرائط متحركة.

- مؤشر الأشعة فوق البنفسجية (UV).

- سرعة الرياح واتجاهها.

- خرائط الرياح التفاعلية.

محطة طقس متكاملة داخل آيفون

ورغم أن الكثير من المستخدمين يتجهون مباشرة إلى تطبيقات الطقس المدفوعة، فإن تطبيق الطقس المدمج في آيفون يوفر بالفعل معظم الأدوات التي يحتاجها المستخدم العادي، بدءاً من التوقعات الجوية وجودة الهواء وصولاً إلى المعلومات الفلكية والتنبيهات الذكية.

وبالنسبة لغالبية المستخدمين، قد يكون التطبيق المجاني الموجود مسبقاً على الهاتف أكثر من كافٍ لتلبية جميع احتياجاتهم اليومية المتعلقة بالطقس.