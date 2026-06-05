هاريسون فورد مرشح لنيل أرفع الأوسمة في عالم السينما

مع اقتراب أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة من الإعلان عن الفائزين بجوائز الأوسكار الفخرية، تحتدم المنافسة خلف الكواليس بين مجموعة من أبرز نجوم وصناع السينما في هوليوود.

وبين حملات الدعم والاتصالات المكثفة داخل أروقة الصناعة، يبرز اسم هاريسون فورد كأحد أقوى المرشحين لنيل التكريم الذي يعد من أرفع الأوسمة في عالم السينما.

وأشارت التوقعات المتداولة داخل هوليوود إلى أن النجم المخضرم هاريسون فورد يقف في مقدمة المرشحين للحصول على جائزة الأوسكار الفخرية هذا العام، في ظل دعم واسع من أعضاء الأكاديمية والعاملين في الصناعة السينمائية.

ورغم المسيرة الاستثنائية التي قدمها فورد على مدار عقود، لم يسبق له الفوز بجائزة أوسكار تنافسية، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى اعتبار تكريمه مسألة مستحقة طال انتظارها.

وارتبط اسم هاريسون فورد بعدد من أشهر الشخصيات في تاريخ السينما العالمية، وعلى رأسها بطلا سلسلتي "Indiana Jones" و"Star Wars"، اللتين جعلتاه أحد أكثر النجوم شعبية وتأثيراً في الثقافة السينمائية الحديثة.

كما حصد خلال مسيرته العديد من الجوائز التكريمية، من بينها جائزة الإنجاز مدى الحياة من نقابة ممثلي الشاشة، إضافة إلى تكريمات دولية بارزة عززت مكانته كأحد رموز هوليوود.

ولا يقتصر سباق الأوسكار الفخري على هاريسون فورد فقط، إذ تضم القائمة غير الرسمية عدداً من الأسماء اللامعة التي تحظى بتقدير كبير داخل الأوساط السينمائية.

ومن بين أبرز المرشحين الممثلة جلين كلوز، والممثل الكوميدي مارتن شورت، والمخرج ريدلي سكوت، والمنتج جيري بروكهايمر، إلى جانب عدد من الشخصيات المؤثرة في صناعة السينما العالمية.

وظلَّت جلين كلوز من أكثر الأسماء حضوراً في النقاشات المتعلقة بالأوسكار الفخري، خاصة أنها رُشحت لجائزة الأوسكار ثماني مرات خلال مسيرتها دون أن تتمكن من الفوز بها.

ورأى مؤيدوها أن سجلها الفني الحافل وأعمالها السينمائية المؤثرة يجعلها من أبرز المرشحات للحصول على هذا التكريم، إلى جانب جهودها الإنسانية في مجال التوعية بالصحة النفسية.

واكتسب الممثل والكوميدي مارتن شورت زخماً متزايداً في الترشيحات بفضل مسيرته الطويلة وشعبيته الكبيرة داخل الوسط الفني.

كما عزَّز علاقاته المهنية القوية مع عدد من كبار نجوم هوليوود فرصه في الحصول على دعم مؤثر خلال عملية الاختيار.

وتعدَّ عملية اختيار الفائزين بجوائز الأوسكار الفخرية من أكثر الملفات سرية داخل أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة.

وشارك آلاف الأعضاء في ترشيح الأسماء، قبل أن تُحسم القرارات النهائية من خلال مجلس إدارة الأكاديمية وفق معايير تتعلق بالتأثير الفني والإسهامات الممتدة في تطوير صناعة السينما.

وسمحت اللوائح الحالية بتكريم أربعة أشخاص كحد أقصى خلال كل دورة من جوائز الحكام، مع مراعاة تمثيل تخصصات سينمائية مختلفة مثل التمثيل والإخراج والإنتاج والتصوير والموسيقى وغيرها.