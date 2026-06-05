تعرَّف على جنسيات النساء الأسرع غضباً في العالم

كشف مؤشر "هولوغيك" العالمي لصحة المرأة، وهو تصنيف سنوي يستند إلى استطلاع رأي شمل أكثر من 76 ألف امرأة وفتاة حول العالم، عن جنسية النساء الأكثر والأسرع غضبا في العالم.

وجاءت تايوان في المرتبة الأولى عالميا، تلتها لاتفيا، ثم اليابان، ثم فيتنام وبولندا، كما كانت سنغافورة وألمانيا والنمسا في المراتب المتقدمة حسب البيانات التي جمعت في فبراير 2024 ونشرت هذا الأسبوع.

واعتمد التقرير على قياس الحالة المزاجية العامة في دول مختلفة من خلال سؤال المشاركات عن المشاعر التي شعرن بها خلال جزء كبير من يوم أمس.

وسُجلت أعلى مستويات الغضب في أوروبا في مالطا ، تلتها اليونان، ثم التشيك وألبانيا وإسبانيا.

وحلت كل من غينيا ومدغشقر وسيراليون وليبيريا وتشاد في المراتب الأخيرة على التوالي.

وعلق تيم سيمبسون، المدير الأول في شركة هولوغيك، على النتائج قائلا: "تخبرنا النساء أنهن يرغبن في تشخيص مبكر وإمكانية أسرع للحصول على الرعاية الصحية".

وأضاف: "إن تحسين صحة المرأة يتطلب التزاما مستمرا من صانعي السياسات، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية، والأطباء، وقطاع الصناعة للعمل معا من أجل تنفيذ التغييرات التي تطالب بها النساء".