غرامة 3053 دولاراً فقط لطبيبة بترت الساق الخطأ لمريضها

في وقت سابق من هذا العام، قامت طبيبة نمساوية ببتر الساق اليمنى لمريض مسن، على الرغم من أن التي كان من المفترض بترها هي الساق اليسرى.

وقبل إجراء الجراحة، التي جرت في مايو في عيادة بمدينة فريشتات، تم تحديد الطرف الخطأ للبتر. واكتُشف الخطأ بعد يومين، أثناء تغيير الضمادة الروتيني، حين أُبلغ المريض أنه سيحتاج إلى بتر ساقه الأخرى أيضًا.

ورُفعت دعوى قضائية ضد الطبيبة البالغة من العمر 43 عامًا، وأدانتها محكمة في لينز بالإهمال الجسيم. وحُكم عليها الآن بغرامة قدرها 2700 يورو، أي ما يعادل 3053 دولارًا أمريكيًا تقريبًا، وفقًا لبي بي سي نيوز.

ولكن المريض توفي قبل وصول القضية إلى المحكمة. وحصلت أرملته على تعويض قدره 5000 يورو، أي ما يعادل 5651 دولارًا أمريكيًا تقريبًا. وقدّم مدير العيادة اعتذارًا علنيًا، وأعلن المستشفى أن الحادثة كانت "نتيجة سلسلة من الظروف المؤسفة". وأفادت الطبيبة أمام المحكمة بوجود خلل في التسلسل الإداري في غرفة العمليات.

وقالت إنها "ارتكبت خطأً" وألقت باللوم على خطأ بشري، لكنها نفت "الإهمال الجسيم"، وأكدت أنها لا تعرف كيف وضعت علامة على الساق الخطأ.

وقالت شركة "أبر أوستريان هيلث هولدينغ" (OÖG)، المشغلة للعيادة، في مؤتمر صحفي عقب جلسة المحكمة، إنه تم التحقيق في الحادثة، وأن الفريق تلقى تدريبًا على السلامة، بحسب "كورير". وانتقلت الطبيبة إلى عيادة أخرى، وتم تعليق نصف غرامتها.

وفي عام 1995، اكتشف طبيب في الولايات المتحدة، أثناء إجراء عملية جراحية، أنه كان يبتر الساق الخطأ لمريض مصاب بالسكري. وحصل المريض على تسوية بقيمة 900 ألف دولار من مستشفى جامعة كوميونيتي في تامبا، فلوريدا، وتسوية أخرى بقيمة 250 ألف دولار من الدكتور رولاندو سانشيز.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن سانشيز قال في المحكمة إن تقريرًا جراحيًا وجدولًا للعمليات الجراحية على السبورة أدرجا خطأً أن الساق اليسرى للمريض هي التي ستُبتر. وفي منتصف العملية، جاءت ممرضة، بعد أن راجعت الأوراق مرتين، إلى الطبيب وهي تبكي، قائلةً إنه كان من المفترض أن تكون الساق اليمنى.