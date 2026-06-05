توم هولاند يصف زيدنايا ب "طوق النجاة" في حياته المهنية والشخصية

مدح نجم "سبايدر مان" خطيبته وزميلته الفنية النجمة الشابة زيندايا معتبرا أنها كانت مثابة "طوق نجاة" له في مواجهة ضغوط هوليوود.

وقال توم هولاند خلال ظهوره في أحدث حلقات بودكاست "Good Hang with Amy Poehler"، إن زيندايا عنصر أساسي في حياته الشخصية والمهنية على حد سواء.

وسألت مقدمة البودكاست النجم البالغ من العمر 30 عامًا عن العمل مع زيندايا، البالغة من العمر 29 عامًا، وما يتعلمه منها كممثلة وزميلة عمل. وقال هولاند "أعتقد أن أكثر ما يعجبني في أدائها كممثلة هو جرأتها. إنها ملتزمة تمامًا بعملها، وكأنها تقول: 'سأبذل قصارى جهدي'".

وأضاف " أعتقد أنك عندما تشاهدها في دور رو في مسلسل Euphoria، ستجدها مختلفة تمامًا عن شخصيتها الحقيقية. أما في دور إيما في مسلسل The Drama، فستلاحظ اختلافًا كبيرًا في الأداء، لكنه لا يقلّ إصرارًا أو شغفًا أو حماسًا." واعتبر هولاند "أعتقد أنها أفضل ممثلة على الإطلاق. لديها موهبة استثنائية حقًا". وتحدث هولاند عن عدم الاستقرار والضغط الذي يصاحب العمل في صناعة السينما، من التصوير إلى الجولات الصحفية المليئة بالضغوط، وأكد أن وجود شخص يفهم هذه التجربة بعمق يمنحه شعورًا بالاستقرار.

وأوضح قائلًا: "من الرائع أن يكون لديك شخص يفهم ذلك على المستوى الشخصي، بحيث يمكنكما التحدث بصراحة وتشجيع بعضكما البعض. إنه بمثابة طوق نجاة. حقًا. لا أستطيع تخيل القيام بما أفعله بدونها".

وشارك هولاند مثالاً من تصوير فيلم "سبايدر مان: يوم جديد" القادم مع زيندايا والمخرج ديستين دانيال كريتون. وتذكر أنه تساءل عن أحد المشاهد أثناء تغطية زيندايا للفيلم، قائلاً: "هل تعتقدين أن هذا المشهد ناجح؟" فأجابت: "لا، لا أعتقد أنه ناجح على الإطلاق". كما استطلع آراء المنتجين في موقع التصوير، الذين وافقوه الرأي.

قال هولاند إنه نقل مخاوفه إلى كريتون، الذي استمع إليه ووافق على ضرورة تغيير المشهد. في النهاية، أوقف الفريق الإنتاج وأعادوا كتابة المشهد قبل إعادة تصويره في اليوم التالي.