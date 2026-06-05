المكسيك تحتفي بكأس العالم بجداريات فنية

تحولت شوارع العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي إلى مساحات فنية مفتوحة، احتفاءً باقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026، وانتشرت الجداريات الفنية الضخمة المستوحاة من أجواء المونديال، في خطوة تعكس الحماس الشعبي المتزايد للبطولة التي ستستضيفها المكسيك بالشراكة مع الولايات المتحدة وكندا، ووصلت بعض هذه الجداريات إلى 200 متر مربع، حملت رسومات وألواناً مستوحاة من كرة القدم والثقافة المكسيكية، وشارك في تنفيذها عدد من الفنانين، لتتحول إلى معلم بصري جديد يجذب سكان المدينة والسياح وعشاق كرة القدم.

وتأتي هذه الأعمال الفنية ضمن سلسلة فعاليات ثقافية وشعبية، بدأت تظهر في المدن المستضيفة للمونديال، وتعد النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم من حيث عدد المنتخبات والمباريات والدول المستضيفة.

وشهد موقع الجداريات توافد عدد كبير من الزوار الذين حرصوا على التقاط الصور أمام الرسومات العملاقة، فيما انتشرت صور العمل الفني على منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادة واسعة بالطريقة التي جرى فيها دمج رموز كرة القدم مع العناصر التراثية والفنية المكسيكية.