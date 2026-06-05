فنانون يهددون «بينالي فينيسيا» بإجراءات قانونية

يهدد العشرات من الفنانين المشاركين في معرض بينالي فينيسيا الدولي للفن المعاصر لهذا العام، باتخاذ إجراءات قانونية في حال لم يتم حذف أسمائهم من موقعَي التصويت، اللذين يتيحان للزوّار اختيار أفضل جناح وطني، وأفضل المشاركين بشكل عام، وذلك في ظل غياب لجنة التحكيم المسؤولة عن منح جوائز «الأسد الذهبي» الرفيعة.

وكان بينالي فينيسيا فتح أبوابه، في التاسع من مايو الماضي، في واحدة من أكثر نسخه، من حيث الفوضى، وإثارة الجدل في التاريخ الحديث، حيث تم سحب جائزة «الأسد الذهبي» المرموقة من التنافس، بعد استقالة لجنة التحكيم احتجاجاً على مشاركة إسرائيل وروسيا.

واتسم أسبوع العروض التمهيدية، الذي سبق الافتتاح الرسمي، بتنظيم احتجاجات صاخبة أمام الجناحين الإسرائيلي والروسي، وبدلاً من جوائز لجنة التحكيم، أعلن البينالي تصويت زوّار الموقعين الرئيسين، «جارديني» و«أرسنال»، لاختيار جائزتين تُمنحان لأفضل جناح وطني، وأفضل مشارك في المعرض الرئيس، الذي يحمل اسم «في المقامات الصغرى»، والذي تم تنسيقه وفقاً لخطة وضعتها القيّمة الفنية الكاتبة البارزة الراحلة، كويو كوه.