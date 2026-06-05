مراهقة أميركية تطعن 3 خيول

قالت شرطة مدينة لاس فيغاس إن فتاة مراهقة أودعت رهن الاحتجاز بعد أن طعنت ثلاثة خيول بسكين بمسابقة في لاس فيغاس، ما سيمنع هذه الخيول من المشاركة.

وأضافت أنه أثناء تحقيق قسم القسوة على الحيوانات، حدد المحققون فتاة مراهقة تمكنت من الوصول إلى الحظيرة، وتم احتجازها بقاعة الأحداث في مقاطعة كلارك.

وأفادت الشرطة، في بيان، بأن المراهقة ستواجه 12 تهمة بالقتل المتعمد الخبيث، والتشويه، والتعذيب للحيوانات، وثلاث تهم بجناية التدمير الضار للممتلكات الخاصة.

وكان من المقرر أن تتنافس الخيول في عرض «فيغاس سوبر شو» لعام 2026، الذي يستمر حتى بعد غد، ونقلت محطة «KGNS» عن الشرطة تأكيدها إصابة الخيول.

وجاء في البيان: «تم اتخاذ جميع الخطوات المناسبة، لضمان صحة جميع الخيول، ونطلب الاحترام والتفهم من جميع المشاركين خلال هذا الوقت الحساس»، ولم تبين الشرطة السبب المباشر لقيام المراهقة بعمليات الطعن تلك.