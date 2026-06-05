أشهر فناني إعادة التدوير يواصل رحلته بـ «رجل القمامة»

في تجربة فنية تمزج بين الخيال والوعي البيئي، افتتح الفنان الدنماركي، توماس دامبو، معرضه الجديد «رجل القمامة»، داخل متحف أركن للفن المعاصر بمدينة إيشوي الدنماركية، مقدماً مجموعة من الأعمال الضخمة المصنوعة بالكامل تقريباً من مواد معاد تدويرها.

ومن بين أبرز الأعمال التي استقطبت اهتمام الزوار، برزت منحوتة «Tank Toke»، وهي عمل فني يجسد الأسلوب المعروف لدامبو، القائم على ابتكار شخصيات خيالية ضخمة باستخدام الخشب والمواد المهملة، في محاولة لإعادة تعريف مفهوم النفايات وتحويلها إلى أدوات للإبداع والتأمل.

ويُعد توماس دامبو واحداً من أشهر الفنانين المتخصصين في فن إعادة التدوير على مستوى العالم، إذ اكتسب شهرة واسعة بفضل منحوتاته العملاقة المنتشرة في دول عدة، والتي غالباً ما تأخذ هيئة رجل أسطوري مستوحى من الفلكلور الإسكندنافي. وتعتمد أعماله على استخدام الأخشاب القديمة وبقايا المواد الصناعية والبلاستيكية، في رسالة واضحة تدعو إلى تقليل الهدر وتعزيز ثقافة الاستدامة البيئية.

ويحمل معرض «رجل القمامة» أبعاداً تتجاوز الجانب الجمالي، إذ يسعى الفنان من خلاله إلى طرح تساؤلات حول أنماط الاستهلاك الحديثة وتأثيرها في البيئة، مع التركيز على قدرة الفن على تحويل الأشياء المهملة إلى عناصر ذات قيمة ثقافية وإنسانية.

ويأتي المعرض في وقت يتزايد اهتمام المؤسسات الفنية العالمية بالقضايا البيئية، حيث أصبحت الاستدامة والتغير المناخي موضوعين رئيسين في عدد متنامٍ من المعارض والمشاريع الفنية المعاصرة.