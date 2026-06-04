انهيار مفاجئ لعجلة طائرة في ألمانيا

أصيب عدد من الموظفين جراء انهيار مفاجئ لعجلة المقدمة لطائرة من طراز "بوينغ 787 دريم لاينر" التابعة لشركة "لوفتهانزا" أثناء توقفها عند إحدى البوابات في مطار فرانكفورت، الخميس، بحسب ما أعلنته شركة.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني: "لم يكن الركاب قد صعدوا إلى الطائرة بعد"، مضيفاً أن أفراد الطاقم وموظفي الخدمات الأرضية كانوا على متن الطائرة وقت وقوع الحادث.

وأضاف المتحدث: "أصيب عدد من الموظفين ويتلقون حالياً العلاج".

ووقع الحادث عند الساعة 12:45 ظهراً بالتوقيت المحلي، وكان من المقرر أن تقلع الطائرة إلى لوس أنجلوس على الرحلة رقم "إل إتش 450"، وفقاً لشركة "لوفتهانزا".

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عجلة المقدمة وهي تنهار فجأة من تلقاء نفسها دون تعرض الطائرة لأي اصطدام أو ضربة خارجية.

وأكدت الشركة: "نعمل حالياً على التحقيق في الملابسات الدقيقة للحادث بالتعاون مع الجهات المختصة".

وبحسب التقارير، انضمت الطائرة التي تعرضت للحادث إلى أسطول "لوفتهانزا" للرحلات الطويلة في 13 فبراير 2026، ما يعني أنها بدأت الخدمة منذ أربعة أشهر فقط.