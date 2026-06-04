القبض على طيار فاز بطائرة في تحدي "مستر بيست" بتهمة تهريب مخدرات في باراغواي

أعلنت السلطات في باراغواي إلقاء القبض على الطيار جاباري براون الفائز بطائرة في تحدي اليوتيوبر الشهير "مستر بيست"، بتهمة تهريب مخدرات بقيمة 3.6 مليون دولار، ومن ثم أطلق سراحه.

وعثرت الشرطة على 261.6 كيلوغراماً من الماريجوانا على متن الطائرة.

وفي التفاصيل، تحقق السلطات الباراغوانية في عملية تهريب مخدرات دولية مشتبه بها بعد اكتشاف 577 رطلاً من الحشيش والقنب على متن طائرة خاصة غادر قائدها البلاد قبل العثور على المخدرات.

وقد بلغت قيمة المخدرات حوالي 3.6 مليون دولار، مما يجعل هذه القضية واحدة من أكبر عمليات ضبط المخدرات المرتبطة بالأجواء في باراغواي في الآونة الأخيرة.

وبدأت القصة في الساعة 9:12 مساء يوم الجمعة عندما وصلت طائرة من طراز "بومباردييه تشالنجر 604" إلى مطار سيلفيو بيتيروسي الدولي قادمة من بنما وعلى متنها الطيار الإستوني كيث سيلاتس، ومساعد الطيار جاباري ستيفن براون، وثلاثة ركاب أميركيين.

وقالت السلطات إن الطائرة هبطت دون وقوع أي حادث وغادر جميع الركاب مبنى المطار.

وحوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم السبت عاد أحد المسافرين لاستعادة أمتعته التي تركها، وقالت شرطة المطار إن الرجل كان متردداً في الخضوع للتفتيش الروتيني، وادعى أن الحقيبة تحتوي على آلات موسيقية.

ووفق السلطات، أثار سلوكه الشكوك بين الضباط الذين أبلغوا مكتب المدعي العام، والأمانة الوطنية لمكافحة المخدرات، والمديرية الوطنية للطيران المدني.

وخلال عملية التفتيش، عثرت السلطات على حشيش في إحدى حقائب السفر، وأدى هذا الاكتشاف إلى إجراء تفتيش شامل للطائرة وشحنتها حيث عثرت السلطات في نهاية المطاف على 577 رطلاً من الحشيش وأنواع القنب الممتازة مخبأة في حقائب داخل الطائرة.

وخلصت السلطات لاحقاً إلى أن سيلاتس غادر باراغواي على متن رحلة تجارية صباح يوم السبت، قبل ساعات من اكتشاف المخدرات وبدء التحقيق.

وصرحت المدعية العامة لمكافحة المخدرات إنغريد كوبيلا، لوسائل الإعلام الباراغوايانية بأن سيلاتس لا يزال مطلوباً بموجب مذكرة توقيف.

وحدد المحققون سيلاتس البالغ من العمر 47 عاماً، كأحد الشخصيات المحورية في القضية وهو معروف في الولايات المتحدة بصفته المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق للتكنولوجيا في شركة "بولت موبيليتي"، وهي شركة متخصصة في الدراجات البخارية الكهربائية ووسائل النقل الصغيرة، والتي توقفت عن العمل في عام 2022.

وأُطلق سراح براون وهو أمريكي يبلغ من العمر 21 عاماً والذي حظي باهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فوزه في مسابقة نظمها صانع المحتوى مستر بيست وحصوله على طائرة أعمال بملايين الدولارات كجائزة، بأمر من المدعين العامين.

وتم التعرف على الركاب الأميركيين الثلاثة الذين ما زالوا رهن الاحتجاز وهم تروي أنتوني فاسكيز 42 عاماً، والذي قال المحققون إنه استأجر الطائرة، وديفيد توماس وايز 57 عاماً، وماريسول ريفاس 39 عاماً.

ووجه المدعي العام المختص بمكافحة المخدرات اتهامات إلى الثلاثة بالاتجار الدولي بالمخدرات وحيازة مواد مخدرة بشكل غير قانوني، ولا يزالون جميعا رهن الحبس الاحتياطي.

وأعلنت السلطات الباراغوايانية تبادل المعلومات مع الوكالات الدولية وتعمل مع بنما ودول أخرى لتحديد مسار المتورطين والصلات الإقليمية المحتملة.

وتعتقد السلطات أن باراغواي كانت مجرد نقطة عبور وأن الوجهة النهائية للشحنة كانت البرازيل.