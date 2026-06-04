جلسة مخصصة لإيران تتحول لنقاش بشأن "حذاء روبيو": هل هو هدية من ترامب"؟ !

تحولت جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي إلى سجال غير متوقع، بعدما واجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أسئلة من نواب ديمقراطيين بشأن أحذية رسمية أهداها الرئيس دونالد ترامب لعدد من أعضاء إدارته.

وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة تطورات الحرب مع إيران، أشارت النائبة الديمقراطية سارة جاكوبس إلى صورة متداولة لروبيو وهو يرتدي حذاءً قالت إنه بدا أكبر من مقاس قدميه، في إشارة إلى الأحذية التي قدمها ترامب لبعض كبار المسؤولين في إدارته.

ورد روبيو مستغرباً طبيعة الأسئلة، قائلاً إن الأحذية التي تلقاها من الرئيس مناسبة له، قبل أن يتساءل: "هل هذه لجنة الشؤون الخارجية أم سيرك؟".

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اعتاد ترامب خلال الفترة الماضية إهداء أحذية رسمية من علامة "فلورشيم" لعدد من المسؤولين والمقربين منه، من بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير النقل شون دافي، ووزير التجارة هوارد لوتنيك.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأميركي يولي اهتماماً خاصاً بتفاصيل مظهر مساعديه، ويحرص أحياناً على اختيار الأحذية لهم بنفسه، في ممارسة تحولت إلى مادة للتعليقات والنقاش داخل الأوساط السياسية والإعلامية الأميركية.

وفي الوقت الذي أثارت فيه القضية موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، واصل روبيو خلال الجلسة الدفاع عن سياسة الإدارة الأميركية تجاه إيران، مؤكداً أن واشنطن حققت أهدافها العسكرية الأساسية في المواجهة الأخيرة مع طهران.