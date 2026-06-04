"ميتا" تخطط لتحويل "الريلز" القصيرة إلى مسلسلات رقمية

بدأت شركة ميتا اختبار ميزة جديدة تحمل اسم "Series" على منصتي "إنستغرام" و"فيسبوك"، في خطوة تهدف إلى تسهيل متابعة المحتوى المتسلسل وتشجيع المستخدمين على مشاهدة حلقات مترابطة بدلا من الاكتفاء بالتنقل السريع بين مقاطع الفيديو القصيرة.

ووفقا لما أكدته الشركة، ستتيح الميزة الجديدة لعدد محدود من صناع المحتوى تنظيم مقاطع "ريلز" الجديدة والقديمة ضمن سلسلة واحدة، بحيث تتحول كل مقطع فيديو إلى حلقة ضمن قصة أو موضوع متكامل، مع إنشاء صفحة مخصصة للسلسلة داخل الملف الشخصي للمنشئ.

وتشبه التجربة الجديدة إلى حد كبير الميزة المتوفرة بالفعل على منصة "تيك توك"، والتي تسمح للمستخدمين بمتابعة المحتوى المتسلسل بطريقة منظمة وسهلة، بحسب موقع "تك كرانش".

وتشير الخطوة إلى توجه جديد من "ميتا" نحو تعزيز أنماط المشاهدة طويلة الأمد، بدلا من الاعتماد فقط على التصفح السريع الذي اشتهرت به مقاطع الفيديو القصيرة خلال السنوات الماضية.

ومن خلال تنظيم المحتوى في شكل سلاسل مترابطة، تسعى الشركة إلى تشجيع الجمهور على العودة بشكل متكرر لمتابعة الحلقات الجديدة، ما قد يسهم في زيادة معدلات التفاعل ومدة الاستخدام.

كما تمنح الميزة صناع المحتوى وسيلة أكثر تنظيما لنشر المحتوى التعليمي أو التحديات أو السلاسل اليومية التي تعتمد على تسلسل الأحداث والحلقات.

وأوضحت "ميتا" أنها تدرس بالفعل طرقا لتحقيق الدخل من الميزة الجديدة مستقبلا، لكنها لم تكشف حتى الآن عن أي تفاصيل محددة بشأن آليات الربح المحتملة.

ويأتي ذلك في وقت توفر فيه "تيك توك" ميزة "Series" منذ عام 2023، والتي تسمح لصناع المحتوى بنشر سلاسل فيديوهات مدفوعة يمكن للمشاهدين شراؤها للوصول إليها، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال تبني ميتا نموذجا مشابها في المستقبل.

