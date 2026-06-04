10 أشياء إذا كانت لديك فتذكَّر : أنت أفضل حالاً من الكثيرين

يغفل البعض عن الجوانب التي تجعلهم أفضل حالاً من الآخرين في الآونة الأخيرة وتثقلهم الهموم لأكثر من سبب ويأتي على رأسها العمل لساعات أكثر من أي وقت مضى وزيادة الالتزامات العائلية والأوضاع المتوترة بوتيرة متسارعة بشكل عام.

ووفقاً لما نشره موقع Your Tango، فإن الامتنان من أسهل وأنجع الممارسات للتخفيف من الاكتئاب والقلق والتوتر، لكن من السهل أيضاً أن يغفل البعض عنه. لكن يجب التغلب على السلبية والبدء بالنظر إلى الجوانب التي يتمتع بها الكثيرون من النعم، كما يلي:

1- لديك سقف يحميك

إذا كان لدى الشخص مكان يسميه بيتاً ومساحة يجتمع فيها مع مجتمعه، فهو يملك أساساً للنمو والتعافي والحفاظ على صحته.

ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 1.6 مليار شخص في العالم في ظروف سكنية غير مستقرة أو غير آمنة أو سيئة، مع ما يقرب من 15 مليون شخص يُطردون قسراً كل عام. تذكرنا الإحصائية بهذه النعمة البسيطة.

2- لديك مياه نظيفة

وفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2025 لا يحصل ربع سكان العالم على مياه شرب آمنة. أي ما يعادل 2.1 مليار شخص حول العالم يكافحون للعثور على مياه صالحة للشرب أو يشربون مباشرة من مصادر المياه السطحية غير المعالجة.

مع أن هذه المشكلة قد تبدو مقتصرة على الدول النامية، إلا أنه على سبيل المثال حوالي 2.2 مليون شخص في الولايات المتحدة لا يملكون مياها جارية أو شبكة سباكة أساسية في منازلهم. ويتمتع الكثيرون بأشياء أساسية كالماء النظيف يومياً، وينسون التفكير في ذلك.

3- أنت صاحب قلب طيب

بالطبع، إن الحياة أوسع من مجرد البقاء على قيد الحياة. فاللطف والرحمة والسعادة تجعل التجربة الإنسانية فريدة. يعتز الأشخاص بالتفاعل والحب والعلاقات مع الآخرين، ويتوقون إلى التواصل. لقد ثبت أن هذا اللطف والتفاعل الاجتماعي النقي يساعد الأشخاص على الشعور بتحسن، وبالتالي، بناء حياة أكثر إرضاءً.

4- جانبك الإيجابي كإنسان

إذا كان الشخص قادراً على التأمل الذاتي، فهو متقدم على كثيرين غيره. إن التأمل الذاتي هو عملية النظر بصدق إلى النفس والتفاعلات والمشاعر والخيارات، وتحديد ما إذا كانت هذه الأمور مفيدة أم ضارة للشخص وللآخرين ولأهدافه. إذا كان الشخص قادراً على التأمل الذاتي، فإنه في الواقع أفضل حالاً من الكثيرين.

5- تناولت طعاماً مغذياً اليوم

يعاني الملايين، إن لم يكن المليارات، من البشر في العالم من انعدام الأمن الغذائي، بما يشمل الولايات المتحدة الأميركية وكندا. سواء كان ذلك بسبب صعوبة الوصول إلى الأطعمة الصحية والآمنة، أو ببساطة بسبب العوائق المالية، لا يزال الكثيرون يكافحون لإطعام أنفسهم وأطفالهم.

إن الشعور بالامتنان لتوافر الطعام الصحي والآمن والمغذي ليس المعيار الوحيد لقياس "النجاح" في الحياة. يجب أن يكون الحصول على المأوى والغذاء والماء ضرورة أساسية مُسلم بها عالمياً، لا يمكن للإنسانية أن تحرم أي شخص من الحصول عليها.

6- هناك من يهتم لأمرك

عندما يكون الشخص جزءاً من شيء ما، سواءً كان مجتمعاً أو صداقة، فإنه يتعرف على نفسه أكثر. لا يقتصر الأمر على أن الدعم والتواصل يُحسّنان صحته النفسية (بل ربما يُطيلان عمره بدون المعاناة من أمراض مزمنة)، بل يُتيحان له أيضاً إمكانية تحقيق المزيد من الرضا.

7- لديك ملابس نظيفة

إن الغسيل والملابس النظيفة وإمكانية الوصول إلى الغسالات هي متع صغيرة في الحياة يعتبرها الكثيرون من المسلمات. مع الملابس النظيفة، سيُفاجأ الشخص بعدد الفرص التي ستُتاح له، مثل فرصة عمل رائعة أو تفاعل اجتماعي لطيف مع شخص غريب.

8- تستطيع الوصول إلى الطبيعة

حتى لو كان الشخص يعيش في مدينة كبيرة، فإن الوصول إلى حديقة عامة أو بحيرة أو شاطئ قريب، يُعدّ كنزاً ثميناً. وتشير الأبحاث إلى أن قضاء ساعتين على الأقل أسبوعياً في الطبيعة له فوائد صحية، بدنية ونفسية. ووفقاً لمؤسسة كولكوم، إن هناك مشكلة عالمية تتمثل في الحرمان من الطبيعة، حتى في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، حيث تُشير التقديرات إلى أن 100 مليون شخص لا يستطيعون الوصول إلى الطبيعة في غضون 10 دقائق سيراً على الأقدام.

9- لديك أمل

إن الأمل هو أقوى شيء في العالم. إنه ليس شيئاً يُشترى ولا يُكتسب، ولكنه شيء يمكن مشاركته مع الآخرين. يُمكن الأمل من تخيل مستقبل أفضل، حتى لا يشعر الشخص بأنه محاصر عندما يحدث أمر سيء. كما أن اليأس من أبرز سمات الاكتئاب السريري. لحسن الحظ، يمكن تنمية الأمل (حتى لو تطلب ذلك البدء بدعم من الآخرين، بمن فيهم المختصون).

10- أنت تتنفس

وأخيراً، كل إنسان يمتلك ما يستحق الشكر. إن كان حياً ويتنفس، فقد مُنح نعمة. إنه يتمتع بفرصة للنمو والتعافي، لمساعدة نفسه ومساعدة الآخرين. لذا لا ينبغي أن يستسلم لنفسه ولمستقبله. ولا يدع الإزعاج والضغط والقلق يسيطران عليه.