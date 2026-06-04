شاب في تركيا يتحول لملياردير في لحظات .. من أين جاءت الـ 21 مليار دولار إلى حسابه ؟

شهدت ولاية "وان" شرقي تركيا، واقعة مصرفية غير اعتيادية أثارت اهتمام الرأي العام، بعدما فوجئ شاب مقيم في الولاية بظهور رصيد ضخم للغاية في حسابه البنكي، ما دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد مصدر الأموال التي ظهرت بشكل مفاجئ.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام تركية، فإن أحمد جهانغيرد تاكالو، البالغ من العمر 32 عاماً ويحمل الجنسية الأذربيجانية، اكتشف الأمر أثناء محاولته إجراء عملية شراء باستخدام بطاقته المصرفية، حيث واجه مشكلة حالت دون إتمام العملية.

وعلى إثر ذلك، توجه إلى أحد فروع البنك للاستفسار عن سبب العطل، ليفاجأ بوجود رصيد استثنائي يبلغ نحو 21 مليار دولار مسجل في حسابه.

وأظهرت بيانات الحساب، وفق التقارير، وجود مبلغ قدره 999 ملياراً و999 مليوناً و999 ألفاً و999 ليرة تركية و99 قرشاً، وهو رقم ضخم يعادل عشرات المليارات من الدولارات الأميركية، ويضع صاحبه نظرياً ضمن قائمة أغنى الأشخاص في العالم إذا كان الرصيد حقيقياً وقابلاً للتصرف.

وقال تاكالو إنه فوجئ تماماً بما شاهده في حسابه، مؤكداً أنه لا يملك أي معلومات عن مصدر هذا المبلغ أو كيفية ظهوره. وأضاف أن الأمر أثار دهشته كما أثار استغراب موظفي البنك الذين سارعوا إلى مراجعة البيانات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة.

وفي أعقاب اكتشاف الرصيد، قام البنك بتجميد الحسابات المرتبطة بالقضية كإجراء احترازي، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لمعرفة ما إذا كان ما حدث ناتجاً عن خلل تقني في الأنظمة المصرفية، أو خطأ في معالجة البيانات، أو أي أسباب أخرى قد تكون وراء ظهور هذا الرقم الاستثنائي.

وأشارت التقارير إلى أن صاحب الحساب لا يزال غير قادر على إجراء أي معاملات مصرفية أو استخدام حساباته البنكية إلى حين انتهاء التحقيقات والإجراءات الفنية الجارية، في وقت يواصل فيه خبراء البنك والجهات الرقابية فحص السجلات والبيانات المرتبطة بالحادثة.

وأثارت الواقعة تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث تداول المستخدمون القصة على نطاق واسع، وسط تساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ظهور هذا الرصيد الضخم، وإمكانية أن يكون الأمر مرتبطاً بخطأ تقني نادر في الأنظمة المصرفية.

ولا تزال نتائج التحقيقات الرسمية منتظرة، في وقت تؤكد فيه الجهات المعنية أنها تعمل على كشف جميع تفاصيل الحادثة، وتحديد مصدر الرصيد الذي تحول خلال ساعات إلى واحدة من أغرب الوقائع المصرفية التي شهدتها تركيا في الفترة الأخيرة.